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亚洲 | 2014年 12月 23日 星期二 19:13 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货连涨第五日，因需求强劲

路透新加坡/吉隆坡12月23日 - 马来西亚棕榈油期货周二连续第五天
上涨，升至逾一周高位，市场预期季风季降雨过多将抑制供应的同时，需
求将保持强劲，这对棕榈油价格构成支撑。
    
    棕榈油市场的投资者在密切留意天气预报，预报称马来西亚部分地区
的降雨和洪水范围将扩大。马来西亚是全球第二大棕榈油生产国。
    
    一家吉隆坡的交易商表示，预计2015年第一季的棕榈油价格将介于每
吨2,200至2,300马币(林吉特)。
    
    指标3月棕榈油期货 周二收盘上涨1.7%至每吨2,208马币(632
美元)。此前曾攀升至2,215的盘中高位，为12月12日以来最高位。
    
    交易量为38,599口，高于往常均值35,000口。
    
    船货调查机构Intertek Testing Services公布，12月1-20日马来西
亚出口的棕榈油产品较上月同期增加8.8%，至911,595吨，因欧洲、中国
和印度的需求增加。
    
    另一船货调查机构Societe Generale de Surveillance的数据显示，
马来西亚12月1-20日的棕榈油出口较上月同期增加了7.5%。(完)
   
      
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 (编译 白云; 审校 于春红)
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