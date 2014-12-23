马来西亚期市：棕榈油期货连涨第五日，因需求强劲

中国债市动态：现券波动微弱但IRS小涨，一级进出口行新债需求尚可
路透上海4月27日 - 中国银行间债市周四早盘现券波动微弱，不过利率互换则小幅上涨。交易人士表示，临近月末，央行公开市场终止此前连续投放格局，七天回购定盘利率上涨50个基点，带动利率互换上涨2-3个基点，相较之下现券变化有限，主要利率债收益率波动均在一个基点附近。
路透新加坡/吉隆坡12月23日 - 马来西亚棕榈油期货周二连续第五天 上涨，升至逾一周高位，市场预期季风季降雨过多将抑制供应的同时，需 求将保持强劲，这对棕榈油价格构成支撑。 棕榈油市场的投资者在密切留意天气预报，预报称马来西亚部分地区 的降雨和洪水范围将扩大。马来西亚是全球第二大棕榈油生产国。 一家吉隆坡的交易商表示，预计2015年第一季的棕榈油价格将介于每 吨2,200至2,300马币(林吉特)。 指标3月棕榈油期货 周二收盘上涨1.7%至每吨2,208马币(632 美元)。此前曾攀升至2,215的盘中高位，为12月12日以来最高位。 交易量为38,599口，高于往常均值35,000口。 船货调查机构Intertek Testing Services公布，12月1-20日马来西 亚出口的棕榈油产品较上月同期增加8.8%，至911,595吨，因欧洲、中国 和印度的需求增加。 另一船货调查机构Societe Generale de Surveillance的数据显示， 马来西亚12月1-20日的棕榈油出口较上月同期增加了7.5%。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 白云; 审校 于春红)
路透上海4月27日 - 中国银行间债市周四早盘现券波动微弱，不过利率互换则小幅上涨。交易人士表示，临近月末，央行公开市场终止此前连续投放格局，七天回购定盘利率上涨50个基点，带动利率互换上涨2-3个基点，相较之下现券变化有限，主要利率债收益率波动均在一个基点附近。
路透北京4月27日 - 人民币兑美元即期周四早盘走贬，中间价跌至两周新低。交易员称，尽管美国总统特朗普减税计划让美元指数微跌，但人民币并未走升反而下滑，主要是跟随离岸CNH的走势，盘中大行则适度提供流动性满足客盘购汇需求。
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