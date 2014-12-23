东南亚股市：大多收高，菲律宾股市收于一周高位

中国债市动态：现券波动微弱但IRS小涨，一级进出口行新债需求尚可
路透上海4月27日 - 中国银行间债市周四早盘现券波动微弱，不过利率互换则小幅上涨。交易人士表示，临近月末，央行公开市场终止此前连续投放格局，七天回购定盘利率上涨50个基点，带动利率互换上涨2-3个基点，相较之下现券变化有限，主要利率债收益率波动均在一个基点附近。
涨跌 当日 今年以来 2013年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 410.46 -0.34 -0.08 +5.69 388.37
新加坡 3332.51 1.55 +0.05 +5.21 3167.43
马来西亚 1749.05 5.00 +0.29 -6.32 1866.96
泰国 1531.17 -5.66 -0.37 +17.90 1298.71
印尼 5139.07 13.30 +0.26 +20.24 4274.18
菲律宾 7186.32 47.05 +0.66 +22.01 5889.83
越南 537.88 0.34 +0.06 +6.59 504.63
(完)
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法股CAC-40指数 (编译 于春红; 审校 白云)
路透上海4月27日 - 中国银行间债市周四早盘现券波动微弱，不过利率互换则小幅上涨。交易人士表示，临近月末，央行公开市场终止此前连续投放格局，七天回购定盘利率上涨50个基点，带动利率互换上涨2-3个基点，相较之下现券变化有限，主要利率债收益率波动均在一个基点附近。
路透北京4月27日 - 人民币兑美元即期周四早盘走贬，中间价跌至两周新低。交易员称，尽管美国总统特朗普减税计划让美元指数微跌，但人民币并未走升反而下滑，主要是跟随离岸CNH的走势，盘中大行则适度提供流动性满足客盘购汇需求。
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