中国政策：将实施全民参保登记计划，加快城乡基本养老保险人员全覆盖

路透北京12月23日 - 新华社周二引述中国国务院向全国人大常委会提交的报告称，将实施全民参保登记计划，加快实现城乡基本养老保险人员全覆盖；并将推进机关事业单位养老保险制度改革，建立与城镇职工统一的养老保险制度。

该报告并称，预计2020年中国人口预计达到14.3亿人，为实现“全面建成覆盖城乡居民的社会保障体系”的目标，国务院有关部门已经制定并开始实施以养老、医疗保险为重点的全民参保登记计划。

其目标包括力争使基本养老保险制度覆盖人数在2017年达到9亿人，到2020年达到10亿人左右，将覆盖率由目前的80%提高到95%。

机关事业单位养老保险制度改革方面，党政机关、事业单位将建立与企业相同基本养老保险制度，实行单位和个人缴费，改革退休费计发办法，从制度和机制上化解“双轨制”矛盾。政府已拟订了改革方案，并经国务院常务会议和中央政治局常委会审议通过。

报告指出，由于城乡居民基本养老、基本医疗保险起步晚，待遇水平仍不高；由于各地财政承受能力和基金结余分布不均等原因，地区之间待遇差别较大；由于机关事业单位仍实行单位退休养老制度，与企业职工养老保险制度“双轨”运行，待遇差距矛盾突出，社会反响强烈。

报告并引述统计数字，截至今年11月底，职工和城乡居民养老保险参保合计达8.37亿人，其中职工参保3.38亿人，城乡居民参保4.99亿人，待遇领取2.26亿人。