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货币新闻 | 2014年 12月 23日 星期二 19:59 BJT

俄罗斯经济：俄总理称，俄罗斯面临陷入深度衰退的风险--RIA

路透莫斯科12月23日 - 新闻机构RIA Novosti援引俄总理梅德韦杰夫的话称，俄罗斯面临陷入深度衰退的风险。(完)
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