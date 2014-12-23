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亚洲 | 2014年 12月 23日 星期二 20:01 BJT

俄罗斯能源：2014年原油出口料减少4.3%，产量小增0.6%

路透莫斯科12月23日 - 俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)周二援引初步数据称，俄罗斯今年的原油出口预计减少逾4%，至2.29亿吨(相当于每日460万桶)。

他还称，俄罗斯2014年的原油产量预计小增0.6%，至5.266亿吨，将创后苏联时期的纪录新高。明年的产量可能降至5.25亿桶。

由于国内需求和提炼用油量增加，俄罗斯一直在减少原油出口。(完)

(编译 白云; 审校 于春红)
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