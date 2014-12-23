国际油市：亚洲柴油裂解价差反弹，新加坡供应增加

中国债市动态：现券波动微弱但IRS小涨，一级进出口行新债需求尚可
路透上海4月27日 - 中国银行间债市周四早盘现券波动微弱，不过利率互换则小幅上涨。交易人士表示，临近月末，央行公开市场终止此前连续投放格局，七天回购定盘利率上涨50个基点，带动利率互换上涨2-3个基点，相较之下现券变化有限，主要利率债收益率波动均在一个基点附近。
路透新加坡12月23日 - 亚洲柴油裂解价差周二反弹5%至每桶15.83美 元，受越南需求和原油价格下跌提振。 但交易商称，市场人气远谈不上强劲，因为第四季度末中质馏分油需 求高峰期来临前，供应充裕依然构成一大忧虑。 官方数据显示，截至12月22日的一周内，新加坡岸上中质馏分油库存 增加近4%至两周高位804.3万桶。 亚洲库存充裕使得现货价处于贴水水平，越南最大的油品进口商Petr olimex买入了3.5万吨500ppm柴油，支付的价格比新加坡离岸价格(FOB)低 0.80美元，船期为1月5-15日。 Petrolimex之前买入的船期为11月25-30日的柴油价格为贴水0.20美 元。 新加坡现货市场达成一步柴油交易。 兴隆向托克(Trafigura)售出25万桶500ppm柴油，船期为1月13-17日 。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 白云; 审校 于春红)
路透上海4月27日 - 中国银行间债市周四早盘现券波动微弱，不过利率互换则小幅上涨。交易人士表示，临近月末，央行公开市场终止此前连续投放格局，七天回购定盘利率上涨50个基点，带动利率互换上涨2-3个基点，相较之下现券变化有限，主要利率债收益率波动均在一个基点附近。
路透北京4月27日 - 人民币兑美元即期周四早盘走贬，中间价跌至两周新低。交易员称，尽管美国总统特朗普减税计划让美元指数微跌，但人民币并未走升反而下滑，主要是跟随离岸CNH的走势，盘中大行则适度提供流动性满足客盘购汇需求。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选