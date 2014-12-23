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亚洲 | 2014年 12月 23日 星期二 20:19 BJT

国际油市：亚洲柴油裂解价差反弹，新加坡供应增加

路透新加坡12月23日 - 亚洲柴油裂解价差周二反弹5%至每桶15.83美
元，受越南需求和原油价格下跌提振。
    
    但交易商称，市场人气远谈不上强劲，因为第四季度末中质馏分油需
求高峰期来临前，供应充裕依然构成一大忧虑。
    
    官方数据显示，截至12月22日的一周内，新加坡岸上中质馏分油库存
增加近4%至两周高位804.3万桶。
    
    亚洲库存充裕使得现货价处于贴水水平，越南最大的油品进口商Petr
olimex买入了3.5万吨500ppm柴油，支付的价格比新加坡离岸价格(FOB)低
0.80美元，船期为1月5-15日。
    
    Petrolimex之前买入的船期为11月25-30日的柴油价格为贴水0.20美
元。
    
    新加坡现货市场达成一步柴油交易。
    
    兴隆向托克(Trafigura)售出25万桶500ppm柴油，船期为1月13-17日
。(完)
   
      
    NYMEX原油                   NYMEX原油电子盘         
 
    NYMEX主力合约                伦敦布兰特主力合约      
 
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 (编译 白云; 审校 于春红)
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