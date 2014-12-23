国际油市：亚洲柴油裂解价差反弹，新加坡供应增加

路透新加坡12月23日 - 亚洲柴油裂解价差周二反弹5%至每桶15.83美 元，受越南需求和原油价格下跌提振。 但交易商称，市场人气远谈不上强劲，因为第四季度末中质馏分油需 求高峰期来临前，供应充裕依然构成一大忧虑。 官方数据显示，截至12月22日的一周内，新加坡岸上中质馏分油库存 增加近4%至两周高位804.3万桶。 亚洲库存充裕使得现货价处于贴水水平，越南最大的油品进口商Petr olimex买入了3.5万吨500ppm柴油，支付的价格比新加坡离岸价格(FOB)低 0.80美元，船期为1月5-15日。 Petrolimex之前买入的船期为11月25-30日的柴油价格为贴水0.20美 元。 新加坡现货市场达成一步柴油交易。 兴隆向托克(Trafigura)售出25万桶500ppm柴油，船期为1月13-17日 。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 白云; 审校 于春红)