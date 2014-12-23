国际油市：亚洲石脑油供应旺盛，足以抵消韩国需求

路透新加坡12月23日 - 亚洲石脑油裂解价差周二下跌近9.2%至每吨3 8.40美元，即便买家需求稳定，但居高不下的供应仍未能减少。 亚洲料将持续从西方获得大量石脑油，西方使用液化天然气(LNG)替 代石脑油。 韩国乐天化学(Lotte Chemical)至少买入2.5万吨2月上半月交货的石 脑油，可能是从Yeosu买入，交易商估计价格为成本加运费(C&F)较日本报 价每吨低12美元。 昨天韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)以每吨较日本报价贴水10-11美 元的C&F价格购入2.75万吨2月上半月的石脑油。 价格下跌进一步打压了卖家的信心。 新加坡市场未达成汽油交易，但达成一笔石脑油交易。Sietco从伊藤 忠商事买入2月下半月交货的石脑油船货，每吨为490美元。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 于春红; 审校 白云)