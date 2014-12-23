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亚洲 | 2014年 12月 23日 星期二 20:18 BJT

国际油市：亚洲石脑油供应旺盛，足以抵消韩国需求

路透新加坡12月23日 - 亚洲石脑油裂解价差周二下跌近9.2%至每吨3
8.40美元，即便买家需求稳定，但居高不下的供应仍未能减少。
    
    亚洲料将持续从西方获得大量石脑油，西方使用液化天然气(LNG)替
代石脑油。
    
    韩国乐天化学(Lotte Chemical)至少买入2.5万吨2月上半月交货的石
脑油，可能是从Yeosu买入，交易商估计价格为成本加运费(C&F)较日本报
价每吨低12美元。
    
    昨天韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)以每吨较日本报价贴水10-11美
元的C&F价格购入2.75万吨2月上半月的石脑油。
    
    价格下跌进一步打压了卖家的信心。
    
    新加坡市场未达成汽油交易，但达成一笔石脑油交易。Sietco从伊藤
忠商事买入2月下半月交货的石脑油船货，每吨为490美元。(完)
    
      
      
    NYMEX原油                   NYMEX原油电子盘         
 
    NYMEX主力合约                伦敦布兰特主力合约      
 
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 (编译 于春红; 审校 白云)
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