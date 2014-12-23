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市场报道 | 2014年 12月 23日 星期二 22:42 BJT

美国热股：Vanda Pharma和解与诺华的专利权争端，股价暴涨逾17%

路透12月23日 - 制药商Vanda Pharmaceuticals 和解了与诺华制药 围绕其精神分裂症药物Fanapt的专利权争端。Vanda将重新获得在美国和加拿大的Fanapt销售权，并从诺华获得同类药物AQW051的全球独家授权。根据和解协议，诺华将按每股13.82美元的价格购买价值2,500万美元的Vanda股票。

Vanda Pharma股价周二盘初暴涨17.51%，报13.995美元。(完)

(编译 白云; 审校 利棣儿)
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