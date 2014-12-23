俄罗斯金融：政府对大型国有出口企业的净外汇资产规模提出限制要求

路透莫斯科12月23日 - 俄罗斯政府周二要求大型国有出口企业在明年3月1日前，必须将净外汇资产规模恢复到今年10月1日的水平。

俄罗斯政府在其网站上发表的声明中称，命令已下达给天然气企业Gazprom 、石油企业Rosneft 、钻石开采企业Alrosa和Kristall，以及石油企业Zarubezhneft。

“政府要求这些上市企业每周向俄罗斯央行报告他们的净外汇资产规模，”政府表示。(完)