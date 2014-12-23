俄罗斯金融：政府对大型国有出口企业的净外汇资产规模提出限制要求

中国债市动态：现券波动微弱但IRS小涨，一级进出口行新债需求尚可
路透上海4月27日 - 中国银行间债市周四早盘现券波动微弱，不过利率互换则小幅上涨。交易人士表示，临近月末，央行公开市场终止此前连续投放格局，七天回购定盘利率上涨50个基点，带动利率互换上涨2-3个基点，相较之下现券变化有限，主要利率债收益率波动均在一个基点附近。
路透莫斯科12月23日 - 俄罗斯政府周二要求大型国有出口企业在明年3月1日前，必须将净外汇资产规模恢复到今年10月1日的水平。
俄罗斯政府在其网站上发表的声明中称，命令已下达给天然气企业Gazprom 、石油企业Rosneft 、钻石开采企业Alrosa和Kristall，以及石油企业Zarubezhneft。
“政府要求这些上市企业每周向俄罗斯央行报告他们的净外汇资产规模，”政府表示。(完)
(编译 于春红; 审校 白云)
路透上海4月27日 - 中国银行间债市周四早盘现券波动微弱，不过利率互换则小幅上涨。交易人士表示，临近月末，央行公开市场终止此前连续投放格局，七天回购定盘利率上涨50个基点，带动利率互换上涨2-3个基点，相较之下现券变化有限，主要利率债收益率波动均在一个基点附近。
路透北京4月27日 - 人民币兑美元即期周四早盘走贬，中间价跌至两周新低。交易员称，尽管美国总统特朗普减税计划让美元指数微跌，但人民币并未走升反而下滑，主要是跟随离岸CNH的走势，盘中大行则适度提供流动性满足客盘购汇需求。
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