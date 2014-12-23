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亚洲 | 2014年 12月 23日 星期二 22:41 BJT

美国热股：必治妥施贵宝皮肤癌药物获FDA批准，股价小涨

路透12月23日 - 美国食品药物管理局(FDA)批准了必治妥施贵宝(Bristol-Myers Squibb) 的皮肤癌药物，比预期批准时间早了三个多月。

必治妥施贵宝股价周二盘初小涨0.03%，报61.08美元。(完)

(编译 白云; 审校　利棣儿)
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