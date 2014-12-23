版本:
中国
市场报道 | 2014年 12月 23日 星期二 22:40 BJT

美国热股：中国金融在线季度业绩改善，股价暴涨约20%

路透12月23日 - 金融服务公司中国金融在线 第三季亏损缩小，金融服务营收增加近一倍至1,710万美元，广告营收增加47%至180万美元。

中国金融在线周二早盘暴涨19.36%，报6.379美元。(完)

(编译 白云; 审校　利棣儿)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐