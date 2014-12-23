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市场报道 | 2014年 12月 23日 星期二 22:39 BJT

美国热股：油气公司Chesapeake批准10亿美元股票回购计划，股价劲涨7%

路透12月23日 - 油气公司Chesapeake Energy 批准了10亿美元的股票回购计划，还完成了以49.7亿美元向Southwestern Energy 出售Marcellus和Utica页岩气田部份资产的交易。

Chesapeake股价周二盘初劲涨7.05%，报19.72美元。(完)

(编译 白云; 审校　利棣儿)
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