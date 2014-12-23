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货币新闻 | 2014年 12月 23日 星期二 21:54 BJT

表格：美国第三季税后企业获利上修至增长4.7%，第二季为增长8.6%

路透12月23日 - 美国商务部经济分析局周二公布，美国第三季税后企业获利修正值为增长4.7%。

详细数据如下(经季节调整后百分比):

2014年 2014年

第三季 前值 第二季 2013年

来自现行生产 3.1 2.1 8.4 4.2

企业所得税 -0.9 -0.8 8.1 4.3

税后获利 4.7 3.2 8.6 4.1

(完)
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