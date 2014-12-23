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货币新闻 | 2014年 12月 23日 星期二 22:07 BJT

表格：美国10月房价较前月上升0.6%，9月为持平--FHFA

路透12月23日 - 美国联邦住房金融局(FHFA)周二公布的10月房价指数如下：

10月 9月 (前值) 13年10月

百分比变化 +0.6 持平 持平 +4.5

指数 215.4 214.2 214.0 206.2 (完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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