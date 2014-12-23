美国股市: 因GDP数据强劲而开高，道指和标普500指数刷新高位

路透纽约12月23日 - 美国股市周二开高，道指和标准普尔500指数均创新高，因美国国内生产总值(GDP)经济增长报告意外强劲。

道琼工业指数 升54.55点，或0.3 %，至18,013.99点；标准普尔500指数 上涨6.51点，或0.31%，至2,085.05点；Nasdaq指数 上升10.58点，或0.22%，至4,792.00点。(完)