表格：美国财政部续发两年期浮动利率债券得标贴现率差为0.110%，投标倍数为2.90

中国债市动态：现券波动微弱但IRS小涨，一级进出口行新债需求尚可
路透上海4月27日 - 中国银行间债市周四早盘现券波动微弱，不过利率互换则小幅上涨。交易人士表示，临近月末，央行公开市场终止此前连续投放格局，七天回购定盘利率上涨50个基点，带动利率互换上涨2-3个基点，相较之下现券变化有限，主要利率债收益率波动均在一个基点附近。
路透华盛顿12月23日 - 美国财政部称，其两年期浮动利率债券的荷兰式标售结果如下： 贴现率差 高值 0.110% 中值 0.092% 低值 0.065% 价格/得标 价格 99.893288 高值得标比率 30.24% 投标倍数 2.90 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 13,000,223,200 总投标 37,658,143,200 竞争性投标得标 12,994,430,000 非竞争性投标得标 5,793,200 FED附加 0 初级市场交易商投标 33,045,000,000 初级市场交易商得标 9,106,840,000 直接投标 1,400,000,000 直接投标得标 680,240,000 间接投标 3,207,350,000 间接投标得标 3,207,350,000 发行细节 发行日 2014/12/26 到期日 2016/10/31 CUSIP码 912828F70
CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(Committee on Uniform Securities Identification Procedures)(完)
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(编译 李军；审校 利棣儿)
路透上海4月27日 - 中国银行间债市周四早盘现券波动微弱，不过利率互换则小幅上涨。交易人士表示，临近月末，央行公开市场终止此前连续投放格局，七天回购定盘利率上涨50个基点，带动利率互换上涨2-3个基点，相较之下现券变化有限，主要利率债收益率波动均在一个基点附近。
路透北京4月27日 - 人民币兑美元即期周四早盘走贬，中间价跌至两周新低。交易员称，尽管美国总统特朗普减税计划让美元指数微跌，但人民币并未走升反而下滑，主要是跟随离岸CNH的走势，盘中大行则适度提供流动性满足客盘购汇需求。
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