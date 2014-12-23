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货币新闻 | 2014年 12月 24日 星期三 00:35 BJT

表格：美国财政部续发两年期浮动利率债券得标贴现率差为0.110%，投标倍数为2.90

路透华盛顿12月23日 - 美国财政部称，其两年期浮动利率债券的荷兰式标售结果如下： 贴现率差 高值 0.110% 中值 0.092% 低值 0.065% 价格/得标 价格 99.893288 高值得标比率 30.24% 投标倍数 2.90 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 13,000,223,200 总投标 37,658,143,200 竞争性投标得标 12,994,430,000 非竞争性投标得标 5,793,200 FED附加 0 初级市场交易商投标 33,045,000,000 初级市场交易商得标 9,106,840,000 直接投标 1,400,000,000 直接投标得标 680,240,000 间接投标 　 3,207,350,000 间接投标得标 3,207,350,000 发行细节 发行日 2014/12/26 到期日 2016/10/31 CUSIP码 912828F70

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(Committee on Uniform Securities Identification Procedures)(完)

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(编译 李军；审校 利棣儿)
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