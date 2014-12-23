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货币新闻 | 2014年 12月 24日 星期三 02:04 BJT

表格：美国财政部标售五年期公债得标利率为1.739%，投标倍数为2.39

路透华盛顿12月23日 - 美国财政部称，五年期公债的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 1.739 中值 1.695 低值 1.630 价格/得标 价格 99.456337 高值得标比率 42.17% 投标倍数 2.39 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 35,000,073,800 总投标 　 83,704,218,300 竞争性投标得标 34,963,455,500 非竞争性投标得标 36,618,300 FED附加 0 初级市场交易商投标 54,849,000,000 初级市场交易商得标 11,857,685,500 直接投标 6,759,000,000 直接投标得标 2,569,542,500 间接投标 22,059,600,000 间接投标得标 20,536,227,500 发行细节 发行日 2014/12/31 到期日 2019/12/31 CUSIP码 912828G95 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选

(编译 利棣儿；审校　李军)
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