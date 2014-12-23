欧元债市：希腊公债收益率上涨，总统选举仍无结果需进入第三轮投票

路透伦敦12月23日 - 希腊公债收益率周二上涨，因希腊总理萨马拉斯(Antonis Samaras)未能在总统选举的第二轮投票中，为他所提名的总统候选人争取到足够当选票数，希腊距离提前进行全国大选又更近了一步。

萨马拉斯为争取独立派议员的支持，提出如果他们支持总统候选人迪马斯(Stavros Dimas)，萨马拉斯愿意延揽这些独立派议员入阁，并在明年底时举行选举。但是这样的政治筹码只比第一回合投票为迪马斯多了八张支持票。

迪马斯是本次总统选举唯一候选人，而外界原本就不看好他可在第二轮投票中过关。他获得168张同意票，所需的得票门槛是200张。12月29日将进行第三轮投票，虽然当选门槛降至180张同意票，但就算如此，迪马斯可能也很难过关。

希腊10年期公债收益率 上升20个基点至8.54%，逆转昨日在萨马拉斯提出政治交换之后的跌势。三年期公债收益率 上升69个基点至10.34%，显示即使是短天期也很难借到钱。

这样的收益率水平在金融市场筹资变得难以持续，使得希腊欲结束国际纾困的计划面临更加复杂的情况。

其他欧元区公债收益率在清淡市况中，表现为持平至小幅下滑。指标10年期德国公债收益率 下跌一个基点至0.59%。(完)

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