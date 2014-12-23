欧洲汇市：英镑兑美元跌穿1.55美元，因英国GDP和经常帐数据令人失望

路透伦敦12月23日 - 英镑兑美元周二跌穿1.55美元，为逾一年来首次，因英国第三季国内生产总值(GDP)终值较上年同期增幅被下修，且经常账赤字意外高企。

英镑兑美元 下跌逾0.5%，至1.5486美元，也因美国第三季经济增速为11年来最快，带动美元走强。自7月美元上涨以来，英镑是兑美元跌幅最大的主要货币之一。

英镑兑欧元触及五年低位，此前英国公布第三季经常帐赤字为270亿英镑，预估为赤字215亿英镑；英国第三季GDP终值较上年同期下修为增长2.6%，前值为增长3.0%。

英国之前五季的GDP增幅每季也被下修。

“我们应该担心英国经常帐，我们回到基本面对汇率更大影响的情况，但我怀疑，相较于经常帐，GDP数据对英镑市场的影响更大，”纽约梅隆银行汇市研究部主管Simon Derrick说。

“GDP是明年英镑可能面临的问题的早期警告，但在圣诞假期前，市场交投非常清淡。”

许多银行预计，围绕明年5月英国议会选举的不确定性在明年初将向英国金融市场施压，给已然降温的经济更添隐忧。

货币市场显示，投资者已将英国央行升息时间推后至明年底，而且，未来经济增长数据越差，升息预期可能越被推后。

在周二早上经济数据公布后，英镑兑欧元 跌至最低的0.78675英镑，之后小幅反弹，在1510 GMT，报0.78575英镑。(完)

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