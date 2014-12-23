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债券 | 2014年 12月 24日 星期三 00:37 BJT

表格：美国财政部标售四周期国库券得标利率为0.010%，投标倍数为3.74

路透华盛顿12月23日 - 美国财政部称，其四周期国库券的荷兰式标
售结果如下：

  收益率(%)
  高值          0.010
  中值          0.000
  低值          0.000
  投资          0.010
    
  价格/得标
  价格          99.999250
  高值得标比率  52.39%
  投标倍数      3.74

  投标及得标数量(单位:美元)
  总得标             30,000,386,400
  总投标            112,211,671,400
  竞争性投标得标     29,772,784,500
  非竞争性投标得标      227,601,900
  FED附加                         0
 
  发行细节
  发行日   2014/12/26
  到期日   2015/01/22
  CUSIP码  912796EQ8
    
  CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

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 (编译 李婷仪 审校 李军)
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