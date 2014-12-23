金属期市：铜价下跌，因中国需求疑虑挥之不去

中国债市动态：现券波动微弱但IRS小涨，一级进出口行新债需求尚可
路透上海4月27日 - 中国银行间债市周四早盘现券波动微弱，不过利率互换则小幅上涨。交易人士表示，临近月末，央行公开市场终止此前连续投放格局，七天回购定盘利率上涨50个基点，带动利率互换上涨2-3个基点，相较之下现券变化有限，主要利率债收益率波动均在一个基点附近。
* 美元指数飙升至将近九年高位
* 中国股市创两周内最大单日跌幅
* 美国第三季GDP成长率上修至5%
路透伦敦12月23日 - 铜价周二下滑，延续上日跌势，因美元大涨且对于铜最大消费国中国的需求疑虑挥之不去。
美元指数 触及近九年高点。美国商务部公布美国第三季GDP环比年率终值上修至成长5%，为11年来最快增速。
中国股市沪综指周二收跌3%，创两周最大单日跌幅。 此外，中国人行周一公布的调查显示，认为中国经济第四季正在降温的中国银行人士增加了。
“中国废铜进口持续减少，所以中国需求未见反弹，因此，铜价进入需求淡季第一季可能将继续承压，”野村分析师Patrick Jones说。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 跌0.4%，收报每吨6,330美元，周一下滑0.7%。
三个月期镍 下跌1.3%，收在每吨15,450美元。期镍上周下跌6.4%。
LME数据显示镍库存上升至408,990吨的记录水平，更加凸显出印尼政府的矿石出口限令并未让市场紧俏到足以推动价格上行趋势。
期锡 跌3.4%，收在每吨18,395美元，稍早曾触及2012年8月以来最低水准18,375美元。期铝 收低0.6%，报每吨1,869美元。
期锌 收低0.3%，报每吨2,161美元。期铅跌0.8%至每吨1,860美元。(完)
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(编译 李婷仪 审校 利棣儿)
路透上海4月27日 - 中国银行间债市周四早盘现券波动微弱，不过利率互换则小幅上涨。交易人士表示，临近月末，央行公开市场终止此前连续投放格局，七天回购定盘利率上涨50个基点，带动利率互换上涨2-3个基点，相较之下现券变化有限，主要利率债收益率波动均在一个基点附近。
路透北京4月27日 - 人民币兑美元即期周四早盘走贬，中间价跌至两周新低。交易员称，尽管美国总统特朗普减税计划让美元指数微跌，但人民币并未走升反而下滑，主要是跟随离岸CNH的走势，盘中大行则适度提供流动性满足客盘购汇需求。
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