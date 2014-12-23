金属期市：铜价下跌，因中国需求疑虑挥之不去

* 美元指数飙升至将近九年高位

* 中国股市创两周内最大单日跌幅

* 美国第三季GDP成长率上修至5%

路透伦敦12月23日 - 铜价周二下滑，延续上日跌势，因美元大涨且对于铜最大消费国中国的需求疑虑挥之不去。

美元指数 触及近九年高点。美国商务部公布美国第三季GDP环比年率终值上修至成长5%，为11年来最快增速。

中国股市沪综指周二收跌3%，创两周最大单日跌幅。 此外，中国人行周一公布的调查显示，认为中国经济第四季正在降温的中国银行人士增加了。

“中国废铜进口持续减少，所以中国需求未见反弹，因此，铜价进入需求淡季第一季可能将继续承压，”野村分析师Patrick Jones说。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 跌0.4%，收报每吨6,330美元，周一下滑0.7%。

三个月期镍 下跌1.3%，收在每吨15,450美元。期镍上周下跌6.4%。

LME数据显示镍库存上升至408,990吨的记录水平，更加凸显出印尼政府的矿石出口限令并未让市场紧俏到足以推动价格上行趋势。

期锡 跌3.4%，收在每吨18,395美元，稍早曾触及2012年8月以来最低水准18,375美元。期铝 收低0.6%，报每吨1,869美元。

期锌 收低0.3%，报每吨2,161美元。期铅跌0.8%至每吨1,860美元。(完)

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