修正-《综述》美国第三季经济增速为11年来最快，消费者支出上升

(更正：补上第六段中漏字“季”，第三季GDP同比升幅是2003年第三“季”来最大)

* 美国第三季经济同比升幅上修至5.0%

* 消费者和企业支出增长，对GDP被上修作最大贡献

* 11月消费者支出强劲增长

* 11月耐久财订单意外疲弱

路透华盛顿12月23日 - 美国第三季经济以11年来最快速度成长，为迄今美国经济明显增速的最有力证明。

似乎部份经济动能将延续至第四季。周二公布的其他数据显示，11月消费者支出大幅上升，抵销意外疲弱的耐久财订单数据。

今日公布的经济报告进一步令美国经济傲视群雄，世界其他国家的经济仍步履蹒跚，甚至出现了萎缩。

“经济复苏之路在过去四年崎岖不平，现在正走上康庄大道...经济增长在明年应该保持强劲，汽油价格下降将提振消费者支出，”PNC Financial Services资深分析师Gus Faucher说。

美国商务部将美国第三季国内生产总值(GDP)环比年率终值上修至成长5.0%，因消费者和企业支出增幅高于原先所想。

美国第三季GDP同比升幅是2003年第三季来最大，之前公布为同比成长3.9%。

第三季GDP终值较10月时公布的初值上修了总共1.5个百分点。美国GDP数据被大幅上修并非不寻常的，因为政府在公布GDP初值时，尚未收到全面的经济信息。

在GDP数据公布后，美股上涨，道指 升穿18,000点大关，创下纪录。美国公债价格下跌，美元兑一篮子货币升至八年新高。

美国第二季GDP较上年同期成长4.6%，代表美国第二三季经济创2003年来最大的连续两季升幅。

接受路透调查的分析师原本预期第三季GDP同比成长4.3%。

不过，第四季经济增长速度可能放缓。

美国商务部公布，11月扣除飞机的非国防资本财和上月持平，10月为下跌1.9%。市场密切关注扣除飞机的非国防资本财数据，它可被视作企业支出计划。

耐久财订单数据持续疲弱，和工业生产数据并不一致。工业生产数据显示制造业有强劲动能。

**消费者支出稳健**

在周二公布的第三份经济报告中，美国商务部表示11月消费者支出较前月增长0.6%，10月为增长0.3%。

就业市场迅速增强和汽油价格下跌，提振消费者支出，这应该有助于为美国对受中国和欧洲经济放缓及日本经济衰退冲击提供缓冲。

这也确保明年经济有充份动能，促使美国联邦储备理事会(美联储/FED)保持在明年年中升息的轨道之上。

第三季国内需求增幅从之前公布的3.2%被上修至4.1%，突显美国经济基本面不断增强。这是2010年第二季来最大升幅。

在GDP报告中，美国第三季消费者支出增长3.2%，升速为去年第四季来最快，前值为上升2.2%。

企业投资增幅从原先公布的7.1%被上修至8.9%，因企业在设备、知识产权产品和非住宅结构的支出高于之前所想。

库存数据也被上修，补充库存现在对GDP增长是中性，而不是对GDP造成些许拖累。这也扶助抑制出口增长的下修幅度。

但库存可能会降低第四季产出。

住宅建筑支出增幅被上修，政府支出升幅也被上修。而出口增幅被下修，但贸易对GDP增长仍有贡献。(完)