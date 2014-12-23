纽约期市：ICE可可期货受英镑拖累下滑，为八个交易日内首度下跌

中国债市动态：现券波动微弱但IRS小涨，一级进出口行新债需求尚可
路透上海4月27日 - 中国银行间债市周四早盘现券波动微弱，不过利率互换则小幅上涨。交易人士表示，临近月末，央行公开市场终止此前连续投放格局，七天回购定盘利率上涨50个基点，带动利率互换上涨2-3个基点，相较之下现券变化有限，主要利率债收益率波动均在一个基点附近。
路透纽约/伦敦12月23日 - 洲际交易所(ICE)纽约可可期货周二因英镑疲软而下跌，是可可期货在八个交易日内首度下滑。罗布斯塔咖啡从六个半月低点反弹，此前行业消息称最大产国越南的雨季将提前结束。
原糖期货少有变动。在周四耶诞假期之前，全线成交量仍然清淡。
纽约3月可可期货 结算下跌20美元，或0.7%，报每吨2,966美元，市场在过去七个交易日累计上涨150美元之后出现技术修正。
英国第三季GDP数据下修，推低英镑对美元在逾一年来首度跌穿1.55美元之后，可可即面临压力。
伦敦3月可可 收盘持平在每吨1,991英镑，此前在周一触及六个半月低点1,890形成双底。
罗布斯塔咖啡期货下跌。行业消息人士说，由于越南雨季可望提前结束，他们预计至2016年9月止的一年，越南咖啡作物将遭遇地下水含量减少之苦。
3月罗布斯塔咖啡 收高18美元，或1%，报每吨1,911美元。
3月阿拉比卡咖啡 收低1.15美分，或0.7%，报每磅1.71美元，此前曾跌至7月23日以来最低的1.7055美元，因受巴西雷亚尔汇价疲软的压力。
3月原糖 跌0.03美分，或0.2%，收在每磅14.83美分。
3月白糖 收高1.60美元，或0.4%，报每吨390.70美元。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李婷仪 审校 李军)
路透上海4月27日 - 中国银行间债市周四早盘现券波动微弱，不过利率互换则小幅上涨。交易人士表示，临近月末，央行公开市场终止此前连续投放格局，七天回购定盘利率上涨50个基点，带动利率互换上涨2-3个基点，相较之下现券变化有限，主要利率债收益率波动均在一个基点附近。
路透北京4月27日 - 人民币兑美元即期周四早盘走贬，中间价跌至两周新低。交易员称，尽管美国总统特朗普减税计划让美元指数微跌，但人民币并未走升反而下滑，主要是跟随离岸CNH的走势，盘中大行则适度提供流动性满足客盘购汇需求。
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