纽约期市：ICE可可期货受英镑拖累下滑，为八个交易日内首度下跌

路透纽约/伦敦12月23日 - 洲际交易所(ICE)纽约可可期货周二因英镑疲软而下跌，是可可期货在八个交易日内首度下滑。罗布斯塔咖啡从六个半月低点反弹，此前行业消息称最大产国越南的雨季将提前结束。

原糖期货少有变动。在周四耶诞假期之前，全线成交量仍然清淡。

纽约3月可可期货 结算下跌20美元，或0.7%，报每吨2,966美元，市场在过去七个交易日累计上涨150美元之后出现技术修正。

英国第三季GDP数据下修，推低英镑对美元在逾一年来首度跌穿1.55美元之后，可可即面临压力。

伦敦3月可可 收盘持平在每吨1,991英镑，此前在周一触及六个半月低点1,890形成双底。

罗布斯塔咖啡期货下跌。行业消息人士说，由于越南雨季可望提前结束，他们预计至2016年9月止的一年，越南咖啡作物将遭遇地下水含量减少之苦。

3月罗布斯塔咖啡 收高18美元，或1%，报每吨1,911美元。

3月阿拉比卡咖啡 收低1.15美分，或0.7%，报每磅1.71美元，此前曾跌至7月23日以来最低的1.7055美元，因受巴西雷亚尔汇价疲软的压力。

3月原糖 跌0.03美分，或0.2%，收在每磅14.83美分。

3月白糖 收高1.60美元，或0.4%，报每吨390.70美元。(完)

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