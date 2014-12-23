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市场报道 | 2014年 12月 24日 星期三 05:45 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货微幅收高，盘中交投震荡

路透芝加哥12月23日 - 美国大豆期货周二小幅收高，交易商说，因
在此间市场大部份时间上涨后，尾盘一波获利了结，令近月大豆期货缩减
升幅。
    
    南美天气良好有助大豆生长，提振对巴西和阿根廷大豆丰收的预期，
将令全球大豆库存增加，加重大豆期货的压力。
    
    指标芝加哥期货交易所(CBOT)3月大豆期货合约在30日移动均线寻获
支撑。
    
    豆油期货上涨，因原油走强提供支撑。
    
    豆粕期货收跌。现货市场交易员称，终端用家需求疲弱，大部份终端
用家有足够的供应应付本月所需。
    
    1月大豆期货 收升1/4美分，报每蒲式耳10.38-1/2美元。
        
    CBOT-1月豆粕期货 上涨2.9美元，收报371.3美元。1月豆油期
货 上涨0.18美分，收报32.22美分。
        
    今日CBOT大豆预估成交量为153,197口，豆粕为62,095口，豆油为85,
434口。(完)
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>
    
    

 (编译 利棣儿；审校 李军)
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