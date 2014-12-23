芝加哥期市：CBOT大豆期货微幅收高，盘中交投震荡

路透芝加哥12月23日 - 美国大豆期货周二小幅收高，交易商说，因 在此间市场大部份时间上涨后，尾盘一波获利了结，令近月大豆期货缩减 升幅。 南美天气良好有助大豆生长，提振对巴西和阿根廷大豆丰收的预期， 将令全球大豆库存增加，加重大豆期货的压力。 指标芝加哥期货交易所(CBOT)3月大豆期货合约在30日移动均线寻获 支撑。 豆油期货上涨，因原油走强提供支撑。 豆粕期货收跌。现货市场交易员称，终端用家需求疲弱，大部份终端 用家有足够的供应应付本月所需。 1月大豆期货 收升1/4美分，报每蒲式耳10.38-1/2美元。 CBOT-1月豆粕期货 上涨2.9美元，收报371.3美元。1月豆油期 货 上涨0.18美分，收报32.22美分。 今日CBOT大豆预估成交量为153,197口，豆粕为62,095口，豆油为85, 434口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)