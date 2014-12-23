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市场报道 | 2014年 12月 24日 星期三 05:45 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货创五个月新高，出口需求增加激起空头回补

路透芝加哥12月23日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二连涨
第二日，触及五个月新高。交易员称，因对美国玉米的出口需求增加，促
使投资人回补空仓。
    
    过去四个交易日中有三天的价格是刷新五个月高点，但因耶诞假期临
近，均交投在狭幅区间。
    
    芝加哥商业交易所集团(CME Group)数据显示，周一的136,587口成交
量为9月17日之后的最少成交量，盘中价格上扬时未平仓合约减少，显示
空头回补。
    
    CBOT主力合约3月玉米期货势将在未来几日内测试200日均线，目前该
均线切入位在每蒲式耳4.21每元左右。交易员称，若升破该处水平，将吸
引新的多头押注。
    
    乌克兰农业部称，7月1日至12月22日期间，乌克兰谷物出口增加至1,
798万吨，2013/14年同期为1,758万吨。
    
    CBOT-3月玉米合约 上涨2-1/4美分，结算价报每蒲式耳4.14美元
。
    
    今日CBOT玉米期货成交量预计为121,063口。(完)
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

    
    
    
    

 (编译 李婷仪 审校 李军)
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