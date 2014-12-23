芝加哥期市：CBOT玉米期货创五个月新高，出口需求增加激起空头回补

路透芝加哥12月23日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二连涨 第二日，触及五个月新高。交易员称，因对美国玉米的出口需求增加，促 使投资人回补空仓。 过去四个交易日中有三天的价格是刷新五个月高点，但因耶诞假期临 近，均交投在狭幅区间。 芝加哥商业交易所集团(CME Group)数据显示，周一的136,587口成交 量为9月17日之后的最少成交量，盘中价格上扬时未平仓合约减少，显示 空头回补。 CBOT主力合约3月玉米期货势将在未来几日内测试200日均线，目前该 均线切入位在每蒲式耳4.21每元左右。交易员称，若升破该处水平，将吸 引新的多头押注。 乌克兰农业部称，7月1日至12月22日期间，乌克兰谷物出口增加至1, 798万吨，2013/14年同期为1,758万吨。 CBOT-3月玉米合约 上涨2-1/4美分，结算价报每蒲式耳4.14美元 。 今日CBOT玉米期货成交量预计为121,063口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李婷仪 审校 李军)