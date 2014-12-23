芝加哥期市：CBOT小麦上涨，受到俄罗斯可能实施关税及空头回补支撑

路透芝加哥12月23日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二上涨 逾1%，交易员称，空头回补以及有关俄罗斯可能以出口关税来抑制谷物出 口的消息，为小麦提供支持。 技术面支撑也明显。CBOT-3月小麦在两日大跌之后测试10日移动均线 。该合约交投在主要支撑水平200日均线位置之上已有一周的时间，不过 价格仍然低于12月18日所及的六个月高点。 俄罗斯总理梅德韦杰夫周一表示，为了在卢布贬值危机中维护国内面 包供应，俄国可能需考虑对谷物出口实施关税。不过，尚不清楚这些关税 的税率水平。 欧洲交易商称，台湾区面粉同业公会已采购78,320吨研磨小麦，将在 周二截止的一项标案中从美国取得此数量。 CBOT-3月小麦期货 结算价报6.35-1/2美元，上涨9-3/4美分。 今日CBOT小麦期货预估成交量为46,399口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李婷仪 审校 李军)