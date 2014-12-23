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市场报道 | 2014年 12月 24日 星期三 05:45 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦上涨，受到俄罗斯可能实施关税及空头回补支撑

路透芝加哥12月23日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二上涨
逾1%，交易员称，空头回补以及有关俄罗斯可能以出口关税来抑制谷物出
口的消息，为小麦提供支持。
    
    技术面支撑也明显。CBOT-3月小麦在两日大跌之后测试10日移动均线
。该合约交投在主要支撑水平200日均线位置之上已有一周的时间，不过
价格仍然低于12月18日所及的六个月高点。
    
    俄罗斯总理梅德韦杰夫周一表示，为了在卢布贬值危机中维护国内面
包供应，俄国可能需考虑对谷物出口实施关税。不过，尚不清楚这些关税
的税率水平。
    
    欧洲交易商称，台湾区面粉同业公会已采购78,320吨研磨小麦，将在
周二截止的一项标案中从美国取得此数量。    
    
    CBOT-3月小麦期货 结算价报6.35-1/2美元，上涨9-3/4美分。
    
    今日CBOT小麦期货预估成交量为46,399口。(完)
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>
    

 (编译 李婷仪 审校 李军)
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