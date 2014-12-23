美国债市：公债收益率上升，此前五年期公债标售需求平平

基金观点：中国十九大召开前经济持稳且极具建设性，股市向好--富达
路透香港4月27日 - 国际资产管理公司富达国际周四称，预期中国共产党第十九次全国代表大会召开之前，宏观经济将维持稳定且极具建设性，加上强劲基本面和合理估值将对中国股市带来支持。
* 公债收益率上升，因美国GDP数据强劲 * 五年期公债标售需求平平 * 财政部周三将标售290亿美元七年期公债 * 公债收益率曲线走陡，因投资者出脱交易曲线趋平的押注 路透纽约12月23日 - 美国公债收益率周二上升，此前财政部标售的3 50亿美元五年期新债需求平平，且美国经济增长数据强于预期，降低公债 买盘且提振股市创新高。 美国第三季经济以11年来最快速度成长。商务部将第三季国内生产总 值(GDP)环比年率终值上修至成长5.0%，之前公布为成长3.9%。 五年期公债标售的得标利率为1.739%，较标售前二级市场五年期公债 收益率高大约1个基点。投标倍数为2.39，是年内第二最低。 鉴于圣诞节假期将至，市场流动性低，五年期公债标售需求仍算稳健 。 “初级市场交易商不是买入很多五年期新债。这次标售成绩看来还可 以，因每年这个时候流动性低和交投淡静，”加拿大帝国商业银行(CIBC) 美国公债交易部主管Tom Tucci说。 政府周三将标售290亿美元七年期公债，是本周总计1,040亿美元公债 标售的最后一次公债标售。财政部周一标售270亿美元两年期公债，在周 二标售130亿美元两年期浮动利率债券。 美国七年期公债价格 最新跌16/32，收益率从周一尾盘的1 .98%上升至2.05%。根据发行前交易行情，交易商预计七年期新债标售的 得标利率将高大约2个基点至2.07%。 尽管美国GDP数据强劲，但周二公布的其他经济数据显示第四季经济 增长速度可能不及第三季。11月耐久财订单意外下降且远逊于预期，预估 为增长。 “耐久财订单下降的事实令人有些担心，且对第四季经济增长数据不 利，”道明证券利率策略师Gennadiy Goldberg说。 经济数据不断改善，令对美国联邦储备理事会(美联储/FED)对明年升 息更接近一步的预期增强。这损及中短期公债，相对30年期公债，它们对 利率上升的反应最敏感。 加拿大帝国商业银行的Tucci表示，公债收益率曲线在周二下午走陡 ，因一些投资者出脱对收益曲线走平的押注。 -----------------------1943 GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 99-25/32 (-01/32) 0.735 五年期公债 98-30/32 (-10/32) 1.724 10年期公债 100-01/32 (-24/32) 2.246 30年期公债 103-10/32(-1-25/32) 2.835(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DI ARYCN] 美国现货公债 欧元区公债市场 [GVD/ EURCN] 日本公债市场 英国公债市场 [ GB/CN] 台湾债市 中国债市 [ CN/CN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#E UBMK=> 利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 利棣儿；审校 李婷仪)
路透香港4月27日 - 国际资产管理公司富达国际周四称，预期中国共产党第十九次全国代表大会召开之前，宏观经济将维持稳定且极具建设性，加上强劲基本面和合理估值将对中国股市带来支持。
“近期而言向好，但我认为这凸显了特朗普政府兑现选前承诺的又一失败，”澳洲国民银行汇市策略师Rodrigo Catril称。
路透上海4月27日 - 中国银行间市场周四早盘资金偏紧，供给较稀少，仍有部分城商农商行以SLF价格上 限报价融入。交易员称，跨月及五一小长假在即，资金价格自然走高，但流动性整体应属平衡，央行公开市场 转为净回笼压力有限。 上海一险企交易员称，早盘资金面还是紧，回购成交量小价格高，不过从近几日经验来看尾盘都能自然平 ，不是特别担心。公开市场小幅净回笼问题不大，反正不会出现系统性风险，央妈也会看着点。 “钱还是有的，有些小城商行借钱可能就是为了帮忙过资金，问大行借了再出给其他机构；交易所今天隔 夜回购也不过13%，折算五一三天假期以后，不是很贵。”他称。 华南一银行交易员表示，银行间流动性总量应无虞，大行近日有出隔夜资金，资金价格走高应主要与月末 因素有关。至于公开市场，每日回笼或投放小几百亿，对市场影响都不是很明显。 中国央行公开市场周四进行500亿元人民币逆回购操作，其中七天期300亿元，14天、28天期各100亿元， 中标利率持平。据此计算，今日将净回笼400亿元，结束此前连续七个交易日的单日净投