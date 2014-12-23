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债券 | 2014年 12月 24日 星期三 04:48 BJT

美国债市：公债收益率上升，此前五年期公债标售需求平平

* 公债收益率上升，因美国GDP数据强劲
    * 五年期公债标售需求平平
    * 财政部周三将标售290亿美元七年期公债
    * 公债收益率曲线走陡，因投资者出脱交易曲线趋平的押注

    路透纽约12月23日 - 美国公债收益率周二上升，此前财政部标售的3
50亿美元五年期新债需求平平，且美国经济增长数据强于预期，降低公债
买盘且提振股市创新高。
    
    美国第三季经济以11年来最快速度成长。商务部将第三季国内生产总
值(GDP)环比年率终值上修至成长5.0%，之前公布为成长3.9%。 
    
    五年期公债标售的得标利率为1.739%，较标售前二级市场五年期公债
收益率高大约1个基点。投标倍数为2.39，是年内第二最低。
    
    鉴于圣诞节假期将至，市场流动性低，五年期公债标售需求仍算稳健
。
    
    “初级市场交易商不是买入很多五年期新债。这次标售成绩看来还可
以，因每年这个时候流动性低和交投淡静，”加拿大帝国商业银行(CIBC)
美国公债交易部主管Tom Tucci说。
    
    政府周三将标售290亿美元七年期公债，是本周总计1,040亿美元公债
标售的最后一次公债标售。财政部周一标售270亿美元两年期公债，在周
二标售130亿美元两年期浮动利率债券。
    
    美国七年期公债价格 最新跌16/32，收益率从周一尾盘的1
.98%上升至2.05%。根据发行前交易行情，交易商预计七年期新债标售的
得标利率将高大约2个基点至2.07%。    
    
    尽管美国GDP数据强劲，但周二公布的其他经济数据显示第四季经济
增长速度可能不及第三季。11月耐久财订单意外下降且远逊于预期，预估
为增长。
    
    “耐久财订单下降的事实令人有些担心，且对第四季经济增长数据不
利，”道明证券利率策略师Gennadiy Goldberg说。
    
    经济数据不断改善，令对美国联邦储备理事会(美联储/FED)对明年升
息更接近一步的预期增强。这损及中短期公债，相对30年期公债，它们对
利率上升的反应最敏感。
    
    加拿大帝国商业银行的Tucci表示，公债收益率曲线在周二下午走陡
，因一些投资者出脱对收益曲线走平的押注。
    
    -----------------------1943 GMT------------------------- 
    
                              价格        变动       收益率%    
    两年期公债      99-25/32   (-01/32)     0.735
    五年期公债      98-30/32   (-10/32)     1.724
    10年期公债     100-01/32  (-24/32)     2.246
    30年期公债     103-10/32(-1-25/32)     2.835(完) 
 
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  [D/DI
ARYCN]
    美国现货公债            欧元区公债市场        [GVD/
EURCN]
    日本公债市场             英国公债市场              [
GB/CN]
    台湾债市                 中国债市                  [
CN/CN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     <0#E
UBMK=>
    利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]

 (编译 利棣儿；审校 李婷仪)
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