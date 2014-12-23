美国债市：公债收益率上升，此前五年期公债标售需求平平

* 公债收益率上升，因美国GDP数据强劲 * 五年期公债标售需求平平 * 财政部周三将标售290亿美元七年期公债 * 公债收益率曲线走陡，因投资者出脱交易曲线趋平的押注 路透纽约12月23日 - 美国公债收益率周二上升，此前财政部标售的3 50亿美元五年期新债需求平平，且美国经济增长数据强于预期，降低公债 买盘且提振股市创新高。 美国第三季经济以11年来最快速度成长。商务部将第三季国内生产总 值(GDP)环比年率终值上修至成长5.0%，之前公布为成长3.9%。 五年期公债标售的得标利率为1.739%，较标售前二级市场五年期公债 收益率高大约1个基点。投标倍数为2.39，是年内第二最低。 鉴于圣诞节假期将至，市场流动性低，五年期公债标售需求仍算稳健 。 “初级市场交易商不是买入很多五年期新债。这次标售成绩看来还可 以，因每年这个时候流动性低和交投淡静，”加拿大帝国商业银行(CIBC) 美国公债交易部主管Tom Tucci说。 政府周三将标售290亿美元七年期公债，是本周总计1,040亿美元公债 标售的最后一次公债标售。财政部周一标售270亿美元两年期公债，在周 二标售130亿美元两年期浮动利率债券。 美国七年期公债价格 最新跌16/32，收益率从周一尾盘的1 .98%上升至2.05%。根据发行前交易行情，交易商预计七年期新债标售的 得标利率将高大约2个基点至2.07%。 尽管美国GDP数据强劲，但周二公布的其他经济数据显示第四季经济 增长速度可能不及第三季。11月耐久财订单意外下降且远逊于预期，预估 为增长。 “耐久财订单下降的事实令人有些担心，且对第四季经济增长数据不 利，”道明证券利率策略师Gennadiy Goldberg说。 经济数据不断改善，令对美国联邦储备理事会(美联储/FED)对明年升 息更接近一步的预期增强。这损及中短期公债，相对30年期公债，它们对 利率上升的反应最敏感。 加拿大帝国商业银行的Tucci表示，公债收益率曲线在周二下午走陡 ，因一些投资者出脱对收益曲线走平的押注。 -----------------------1943 GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 99-25/32 (-01/32) 0.735 五年期公债 98-30/32 (-10/32) 1.724 10年期公债 100-01/32 (-24/32) 2.246 30年期公债 103-10/32(-1-25/32) 2.835(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DI ARYCN] 美国现货公债 欧元区公债市场 [GVD/ EURCN] 日本公债市场 英国公债市场 [ GB/CN] 台湾债市 中国债市 [ CN/CN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#E UBMK=> 利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 利棣儿；审校 李婷仪)