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债券 | 2014年 12月 24日 星期三 05:04 BJT

南非汇市：兰特兑美元回落，因美国经济增长数据强劲

路透约翰内斯堡12月23日 - 南非兰特兑美元周二回落，此前数据显示美国第三季经济以11年来最快速度增长，提振美元兑兰特等新兴市场货币急升。

1400 GMT，兰特兑美元下跌0.50%，报11.62兰特，此前在假期的清淡交易市况中，兰特几无变动。

美国商务部将美国第三季国内生产总值(GDP)环比年率终值上修至成长5.0%，因消费者和企业支出增幅高于原先所想。

兰特前景仍然疲弱，因对南非股市和债券的组合投资外流。

“新兴市场人气在今年不断恶化，导至今年迄今组合投资净流出达到大约109亿兰特，为南非2008年来首度遭遇净流出，”ETM Analytics在周二的研究报告中说。

“持续外流可能是兰特贬值趋势延续的因素。”该报告称。(完)

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