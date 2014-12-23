美国股市：道琼工业指数收高0.36%，Nasdaq指数下滑0.33%

路透纽约12月23日 - 美国股市周四上涨，道琼工业指数首度收高在18,000点上方，标普500指数也创收盘记录，因此前美国公布意外强劲的经济成长数据。

虽然今日大盘普遍上涨，但Nasdaq指数收在平盘下方，因受生物科技股下滑的拖累。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收高64.73点，或0.36%，至18,024.17点；标准普尔500指数 上升3.63点，或0.17%，至2,082.17点；Nasdaq指数 跌16点，或0.33%，至4,765.42点。(完)