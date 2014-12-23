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亚洲 | 2014年 12月 24日 星期三 05:18 BJT

韩国数据：12月消费者信心降至20个月低位，消费者通胀预期跌至纪录低点

路透首尔12月24日 - 韩国央行周三公布的调查结果显示，韩国12月消费者信心指数下降至20个月最低水准，消费者对未来12个月通胀预期触及纪录低位。

韩国央行在声明中表示，12月消费者信心指数从11月的103下降至102，连跌第三个月。12月消费者信心指数为2013年4月来最低，当时也是102。

该指数连续第24个月保持在100以上，100为中性点。不过，该指数近期持续下降，令人担心韩国经济可能放缓。

央行表示，12月消费者对未来12个月通胀率的预估中值从11月的2.7%微幅下跌至2.6%，此为2002年2月央行开始编纂该数据以来最低。(完) (编译 利棣儿；审校 李婷仪)
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