重发-《全球汇市》美元上涨，因美国经济增长数据强劲

(重发以修正表格乱码)

* 美国第三季GDP环比年率终值上修且增幅高于预期，美元大受提振

* 欧元跌至28个月低位，日圆走弱

* 英镑触及16个月低位，受英美经济数据重创

路透纽约12月23日 - 美元周二上涨，因美国第三季国内生产总值(GDP)环比年率终值上修且增幅高过预期，并创下11年来最快增速。

美国商务部将美国第三季国内生产总值(GDP)环比年率终值上修至成长5.0%，之前公布为同比成长3.9%。另一报告显示，12月消费者信心上升至约八年来最高水平。

不过，经济活动在第四季可能有所放缓，因11月扣除飞机的非国防资本财和上月持平，10月为下跌1.9%。市场密切关注扣除飞机的非国防资本财数据，它可被视作企业支出计划的代表。

“当数据被大幅上修时，你关注的第一件事是有多少修正幅度是因为个人消费上升。该数据很强劲，第三季消费者支出终值从上升2.2%上修至成长3.2%。第一眼看来，被上修幅度很大，”DRW Trading策略师Lou Brien说，“我认为这数据不会影响对美国联邦储备理事会(美联储/FED) 升息的预期。越是增长，就越好，”Brien说，他所指的是对美联储将在明年年中开始收紧货币政策的预期。

尽管美国步步逼近升息，但欧元区和日本料仍还要放宽货币政策，这令美元处于明显的收益率优势，带动美元升至多年高位。

美国GDP数据公布后，美元指数 扩大升幅至逾八年最高，纽约尾盘升0.36%，报90.093，为2006年4月来最高。

欧元兑美元 触及28个月新低1.2164美元，日内跌0.50%。

希腊政局不明朗也令欧元承压。希腊国会的第二轮总统投票结果仍未能产生新总统，使得提前进行全国大选的可能性更高了，届时反对纾困的左翼激进联盟党有可能在大选中胜出。

英镑兑美元降至16个月低点，因英国第三季经济成长放缓，减轻英国央行升息的压力。英镑兑美元 尾盘报1.5484美元，跌0.65%。

“GDP数据只不过像是提前提醒投资人英镑明年可能面临的问题。”纽约梅隆银行驻伦敦汇市研究部门主管Simon Derrick表示。

美元兑日圆 触及两周高位120.82日圆，升0.62%。

澳元兑美元 创四年半最低的0.8084美元，因中国房地产疲弱推动建筑用钢铁价格下跌，而且此前澳洲总理警告称“恐怖主义传闻”加剧。

今日 上日 当日 今年以来 2013年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2171 1.2229 -0.47 -11.45 1.3745

美元/日圆 120.67 120.05 +0.52 +14.60 105.30

欧元/日圆 146.86 146.78 +0.05 +1.54 144.63

美元/瑞郎 0.9876 0.9837 +0.40 +10.62 0.8928

英镑/美元 1.5520 1.5588 -0.44 -6.26 1.6556

美元/加元 1.1613 1.1625 -0.10 +9.35 1.0620

澳元/美元 0.8101 0.8132 -0.38 -9.11 0.8913

欧元/瑞郎 1.2021 1.2028 -0.06 -2.04 1.2271

欧元/英镑 0.7840 0.7844 -0.05 -5.51 0.8297

新西兰元/美元 0.7706 0.7725 -0.25 -6.09 0.8206

美元/挪威克朗 7.4470 7.4225 +0.33 +22.76 6.0663

欧元/挪威克朗 9.0654 9.0792 -0.15 +8.71 8.3387

美元/瑞典克朗 7.7991 7.7958 +0.04 +21.17 6.4367

欧元/瑞典克朗 9.4942 9.5346 -0.42 +7.31 8.8474

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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