加拿大股市：触及两周高位，银行股和能源股领升

路透多伦多12月23日 - 加拿大主要股指周二升至逾两周高位，银行和能源股领升，因美国和加拿大经济增长数据好于预期，扶助提振投资者信心。

美国第三季经济以11年来最快速度成长，为迄今美国经济明显增速的最有力证明。美国商务部将美国第三季国内生产总值(GDP)环比年率终值上修至成长5.0%，因消费者和企业支出增幅高于原先所想。