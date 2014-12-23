加拿大股市：触及两周高位，银行股和能源股领升

中国债市动态：现券波动微弱但IRS小涨，一级进出口行新债需求尚可
路透上海4月27日 - 中国银行间债市周四早盘现券波动微弱，不过利率互换则小幅上涨。交易人士表示，临近月末，央行公开市场终止此前连续投放格局，七天回购定盘利率上涨50个基点，带动利率互换上涨2-3个基点，相较之下现券变化有限，主要利率债收益率波动均在一个基点附近。
路透多伦多12月23日 - 加拿大主要股指周二升至逾两周高位，银行和能源股领升，因美国和加拿大经济增长数据好于预期，扶助提振投资者信心。
美国第三季经济以11年来最快速度成长，为迄今美国经济明显增速的最有力证明。美国商务部将美国第三季国内生产总值(GDP)环比年率终值上修至成长5.0%，因消费者和企业支出增幅高于原先所想。
美国GDP数据支持对原油需求将上升的预期，带动油价上涨。
加拿大统计局公布，该国10月国内生产总值(GDP)较前月成长0.3%，增幅高于预期，部分因制造业意外增强；9月为成长0.4%。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨161.65点，或1.12%，报14,594.03点。10大类股中有九种收高。
S&P/TSX综合指数盘中一度触及14,597.59点，此为12月4日来最高。(完)
路透上海4月27日 - 中国银行间债市周四早盘现券波动微弱，不过利率互换则小幅上涨。交易人士表示，临近月末，央行公开市场终止此前连续投放格局，七天回购定盘利率上涨50个基点，带动利率互换上涨2-3个基点，相较之下现券变化有限，主要利率债收益率波动均在一个基点附近。
路透北京4月27日 - 人民币兑美元即期周四早盘走贬，中间价跌至两周新低。交易员称，尽管美国总统特朗普减税计划让美元指数微跌，但人民币并未走升反而下滑，主要是跟随离岸CNH的走势，盘中大行则适度提供流动性满足客盘购汇需求。
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