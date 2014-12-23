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市场报道 | 2014年 12月 24日 星期三 06:02 BJT

加拿大股市：触及两周高位，银行股和能源股领升

路透多伦多12月23日 - 加拿大主要股指周二升至逾两周高位，银行和能源股领升，因美国和加拿大经济增长数据好于预期，扶助提振投资者信心。

美国第三季经济以11年来最快速度成长，为迄今美国经济明显增速的最有力证明。美国商务部将美国第三季国内生产总值(GDP)环比年率终值上修至成长5.0%，因消费者和企业支出增幅高于原先所想。

美国GDP数据支持对原油需求将上升的预期，带动油价上涨。

加拿大统计局公布，该国10月国内生产总值(GDP)较前月成长0.3%，增幅高于预期，部分因制造业意外增强；9月为成长0.4%。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨161.65点，或1.12%，报14,594.03点。10大类股中有九种收高。

S&P/TSX综合指数盘中一度触及14,597.59点，此为12月4日来最高。(完)
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