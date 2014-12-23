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市场报道 | 2014年 12月 24日 星期三 06:14 BJT

《美国重要政经日程》--12月24日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1200 - 农业部公布一周全球稻米价格

1330 - 劳工部公布一周请领失业金数据

1500 - 房贷美公布一周美国抵押贷款利率

1530 - 能源资料协会(EIA)公布一周石油库存和产出数据

1600 - 财政部每周例行宣布标售三个月期和六个月期国库券

1700 - 能源资料协会(EIA)公布一周美国地下天然气库存

1630 - 财政部标售七年期公债

2100后 - 美国投资公司协会(ICI)公布一周货币市场共同基金数据

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 李爽 审校 张涛)
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