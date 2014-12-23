《美国重要政经日程》--12月24日

中国债市动态：现券波动微弱但IRS小涨，一级进出口行新债需求尚可
路透上海4月27日 - 中国银行间债市周四早盘现券波动微弱，不过利率互换则小幅上涨。交易人士表示，临近月末，央行公开市场终止此前连续投放格局，七天回购定盘利率上涨50个基点，带动利率互换上涨2-3个基点，相较之下现券变化有限，主要利率债收益率波动均在一个基点附近。
(除特别说明外，均为GMT时间)
1200 - 农业部公布一周全球稻米价格
1330 - 劳工部公布一周请领失业金数据
1500 - 房贷美公布一周美国抵押贷款利率
1530 - 能源资料协会(EIA)公布一周石油库存和产出数据
1600 - 财政部每周例行宣布标售三个月期和六个月期国库券
1700 - 能源资料协会(EIA)公布一周美国地下天然气库存
1630 - 财政部标售七年期公债
2100后 - 美国投资公司协会(ICI)公布一周货币市场共同基金数据
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 李爽 审校 张涛)
路透上海4月27日 - 中国银行间债市周四早盘现券波动微弱，不过利率互换则小幅上涨。交易人士表示，临近月末，央行公开市场终止此前连续投放格局，七天回购定盘利率上涨50个基点，带动利率互换上涨2-3个基点，相较之下现券变化有限，主要利率债收益率波动均在一个基点附近。
路透北京4月27日 - 人民币兑美元即期周四早盘走贬，中间价跌至两周新低。交易员称，尽管美国总统特朗普减税计划让美元指数微跌，但人民币并未走升反而下滑，主要是跟随离岸CNH的走势，盘中大行则适度提供流动性满足客盘购汇需求。
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