《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月23日

中国债市动态：现券波动微弱但IRS小涨，一级进出口行新债需求尚可
路透上海4月27日 - 中国银行间债市周四早盘现券波动微弱，不过利率互换则小幅上涨。交易人士表示，临近月末，央行公开市场终止此前连续投放格局，七天回购定盘利率上涨50个基点，带动利率互换上涨2-3个基点，相较之下现券变化有限，主要利率债收益率波动均在一个基点附近。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 38.64 -0.13 -0.34 644368
搜狐 52.02 -1.05 -1.98 213036
网易 100.41 -2.25 -2.19 245641
百度 233.16 -1.44 -0.61 1686313
台湾
台湾积体电路 22.21 -0.16 -0.72 1433785
联电 2.29 +0.02 +0.88 104853
日月光 6.25 -0.07 -1.11 200003
硅品精密 7.65 +0.00 +0.00 355608
和信超媒体 0.95 -0.02 -1.56 82644
友达 4.82 -0.10 -2.03 127576
中华电信 29.19 -0.31 -1.05 44879
台湾国际航电 53.36 +0.22 +0.41 1498956
香港
中国移动 59.17 -0.77 -1.28 172486
中国联通 13.68 +0.16 +1.18 66262
中国电信 59.07 -0.16 -0.27 4746
中芯国际 4.69 +0.10 +2.18 12057
电讯盈科 6.75 -0.15 -2.23 417
(完)
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法股CAC-40指数 (整理 张涛；审校 李爽)
路透上海4月27日 - 中国银行间债市周四早盘现券波动微弱，不过利率互换则小幅上涨。交易人士表示，临近月末，央行公开市场终止此前连续投放格局，七天回购定盘利率上涨50个基点，带动利率互换上涨2-3个基点，相较之下现券变化有限，主要利率债收益率波动均在一个基点附近。
路透北京4月27日 - 人民币兑美元即期周四早盘走贬，中间价跌至两周新低。交易员称，尽管美国总统特朗普减税计划让美元指数微跌，但人民币并未走升反而下滑，主要是跟随离岸CNH的走势，盘中大行则适度提供流动性满足客盘购汇需求。
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