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亚洲 | 2014年 12月 24日 星期三 06:09 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月23日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 38.64 -0.13 -0.34 644368

搜狐 52.02 -1.05 -1.98 213036

网易 100.41 -2.25 -2.19 245641

百度 233.16 -1.44 -0.61 1686313

台湾

台湾积体电路 22.21 -0.16 -0.72 1433785

联电 2.29 +0.02 +0.88 104853

日月光 6.25 -0.07 -1.11 200003

硅品精密 7.65 +0.00 +0.00 355608

和信超媒体 0.95 -0.02 -1.56 82644

友达 4.82 -0.10 -2.03 127576

中华电信 29.19 -0.31 -1.05 44879

台湾国际航电 53.36 +0.22 +0.41 1498956

香港

中国移动 59.17 -0.77 -1.28 172486

中国联通 13.68 +0.16 +1.18 66262

中国电信 59.07 -0.16 -0.27 4746

中芯国际 4.69 +0.10 +2.18 12057

电讯盈科 6.75 -0.15 -2.23 417

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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