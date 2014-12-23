《焦点》希腊总统选举仍需最后一轮投票，总理希望避免提前大选

中国债市动态：现券波动微弱但IRS小涨，一级进出口行新债需求尚可
路透上海4月27日 - 中国银行间债市周四早盘现券波动微弱，不过利率互换则小幅上涨。交易人士表示，临近月末，央行公开市场终止此前连续投放格局，七天回购定盘利率上涨50个基点，带动利率互换上涨2-3个基点，相较之下现券变化有限，主要利率债收益率波动均在一个基点附近。
希腊政府必须在独立议员和小党派当中争取到更多支持票。
但去年退出执政联盟的民主左翼党(Democratic Left)，以及反对国际金援的右翼政党独立希腊人(Independent Greeks)，均表示不会把票投给迪马斯。
但目前尚不清楚这两个政党对其议员能有多大约束力。圣诞节期间料将出现一轮疯狂的拉票行动。
金融市场和希腊的欧洲伙伴一直在密切关注雅典的局势。不过在过去两年来实施各项危机措施之后，多数分析师相信，危机蔓延的可能性不大，希腊的多数债务都由官方债权人持有。
希腊左翼激进联盟党领导人齐普拉斯(Alexis Tsipras)表示，在新的一年举行选举，会让希腊翻开新的篇章。他采取更为温和的立场，承诺使希腊留在欧元区。
该党仍在民调中领先，但最近几周领先优势有所收窄。上周六的一项调查显示，该党领先3.4个百分点。(完) (编译 徐文焰/张荻/王颖；审校 张涛)
路透上海4月27日 - 中国银行间债市周四早盘现券波动微弱，不过利率互换则小幅上涨。交易人士表示，临近月末，央行公开市场终止此前连续投放格局，七天回购定盘利率上涨50个基点，带动利率互换上涨2-3个基点，相较之下现券变化有限，主要利率债收益率波动均在一个基点附近。
路透北京4月27日 - 人民币兑美元即期周四早盘走贬，中间价跌至两周新低。交易员称，尽管美国总统特朗普减税计划让美元指数微跌，但人民币并未走升反而下滑，主要是跟随离岸CNH的走势，盘中大行则适度提供流动性满足客盘购汇需求。
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