《焦点》希腊总统选举仍需最后一轮投票，总理希望避免提前大选

希腊政府必须在独立议员和小党派当中争取到更多支持票。

但去年退出执政联盟的民主左翼党(Democratic Left)，以及反对国际金援的右翼政党独立希腊人(Independent Greeks)，均表示不会把票投给迪马斯。

但目前尚不清楚这两个政党对其议员能有多大约束力。圣诞节期间料将出现一轮疯狂的拉票行动。

金融市场和希腊的欧洲伙伴一直在密切关注雅典的局势。不过在过去两年来实施各项危机措施之后，多数分析师相信，危机蔓延的可能性不大，希腊的多数债务都由官方债权人持有。

希腊左翼激进联盟党领导人齐普拉斯(Alexis Tsipras)表示，在新的一年举行选举，会让希腊翻开新的篇章。他采取更为温和的立场，承诺使希腊留在欧元区。