《焦点》俄罗斯温和版资本管制举措止住卢布跌势，但仍面临降评风险

但在俄罗斯，这个议题具有政治敏感性。10年前才开始放松资本流动管制，现在恢复管制将勾起大家对后苏联时期金融动荡的回忆。

**务实做法**

四位消息人士说，俄央行上周开始派出监督人员至俄罗斯主要银行监控外汇交易。这四人中有银行界人士，以及与政府关系密切的人士。

“已经出现恐慌，”一位接近政府的消息人士说。“必须有所行动，我们采取了一些措施。”

央行预计今年资本净外流将达到1,300亿美元，俄罗斯经济很难再承受更多资金外逃。根据路透对分析师调查显示，俄罗斯2015年国内生产总值(GDP)将萎缩3.6%。

“是的，我们必须向他们报告所有的活动，他们一丝不苟。”一位来自俄国前五大银行的消息人士说。

另外一位大型银行的消息人士说，“到周一(12月16日)为止，汇市监督人员已经进驻，监控我们的汇市部位，检查到底是谁在买外汇。”

央行拒绝对此置评，仅对路透表示会和出口商讨论关于维持外汇市场稳定的问题。

交易员说卢布最近上涨，有一部分是因为政府命令，还有一部分是因出口商因缴税而必须抛出美元或欧元换取卢布。12月25日左右是纳税高峰期。

“我可以想像他们将暂时运用这些类似资本管制的措施，而不进行全面的资本管控，”Guriev说。“但如果卢布继续贬值，他们可能就得真正实施资本管制了。”(完)