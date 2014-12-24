巴西经济：巴西央行预计未来两年通胀率仍偏高，暗示将继续加息

路透巴西利亚12月23日 - 巴西央行预计未来两年通胀率仍将高于政府目标区间中点4.5%，暗示该央行或将继续通过积极加息来遏制价格上涨。

在周二发布的季度通胀报告中，巴西央行将2014年经济成长预估从前次预期的0.7%下调到0.2%，远低于最初预计的2%。

巴西央行预计2015年第三季增长年率料在0.6%。

此外，央行还将2015年通胀率预估值从之前的5.8%上调到6.1%，并预期2016年时将降至5%。

巴西央行希望将通胀年率保持在2.5%-6.5%官方目标区间的中点水平。

巴西央行在12月3日将指标Selic利率 上调50个基点至11.75%，通过加大货币政策紧缩力度来抗击通胀，但表示未来将“谨慎”行动。

之后央行官员的言论立场更趋激进，重申在面对雷亚尔贬值压力的情况下，央行不会坐视高通胀不理。

在通胀报告中，巴西央行表示将尽一切可能实现通胀率进入长期下行通道，令2016年通胀率降至4.5%。