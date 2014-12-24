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市场报道 | 2014年 12月 24日 星期三 08:03 BJT

****欧洲经济指标预测--12月24日-12月31日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程： 

    GMT时间  经济指标/活动                             公布时段     预估值       前值   
        
    12月22日当周  
        
    12月24日(三)
    0800  瑞士KOF领先指标                              12月         99.4         98.7 
    
    12月25日(四)
    暂无重要经济数据公布。  
    
    12月26日(五)
    暂无重要经济数据公布。
    
    12月29日当周
    
    12月29日(一)
    0700  瑞银集团(UBS)瑞士消费指数                     11月           --        1.29
    0900  意大利消费者信心指数                          11月         100.5      100.2
    
    12月30日(二)
    0700  英国Nationwide房价指数(较前月)                12月         +0.3%      +0.3%
                            (较上年同期)                             +7.7%      +8.5%
    0900  意大利企业信心指数                            12月          96.5       96.3
    0900  欧元区M3货供额(较上年同期)                    11月         +2.6%      +2.5%
                  民间贷款                                           -1.0%      -1.1%
                  M3三个月移动平均年增长率                             --       +2.3% 
    1100  意大利生产者物价指数(PPI)(较前月)             11月           --       -0.4%
                               (较上年同期)                            --       -1.2%
    
    12月31日(三)
    暂无重要经济数据公布。(完)
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