欧洲经济指标预测--12月24日-12月31日****

芝加哥期市：CBOT玉米收高，因预告有降雨和空头回补
路透芝加哥4月25日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货 周 二收高6-1/4美分，报每蒲式耳3.71-3/4美元，因预告有降雨，可能会阻 碍美国玉米种植。 分析师认为价格上涨，因为担心降雨和寒冷天气会影响新种的作物。 美国农业部称，截至4月24日，农户完成了17%的玉米计划种植面积， 高于市场预期。 今日CBOT玉米期货成交量预计为634,553口。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 12月22日当周 12月24日(三) 0800 瑞士KOF领先指标 12月 99.4 98.7 12月25日(四) 暂无重要经济数据公布。 12月26日(五) 暂无重要经济数据公布。 12月29日当周 12月29日(一) 0700 瑞银集团(UBS)瑞士消费指数 11月 -- 1.29 0900 意大利消费者信心指数 11月 100.5 100.2 12月30日(二) 0700 英国Nationwide房价指数(较前月) 12月 +0.3% +0.3% (较上年同期) +7.7% +8.5% 0900 意大利企业信心指数 12月 96.5 96.3 0900 欧元区M3货供额(较上年同期) 11月 +2.6% +2.5% 民间贷款 -1.0% -1.1% M3三个月移动平均年增长率 -- +2.3% 1100 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月) 11月 -- -0.4% (较上年同期) -- -1.2% 12月31日(三) 暂无重要经济数据公布。(完)
路透芝加哥4月25日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货 周 二收高6-1/4美分，报每蒲式耳3.71-3/4美元，因预告有降雨，可能会阻 碍美国玉米种植。 分析师认为价格上涨，因为担心降雨和寒冷天气会影响新种的作物。 美国农业部称，截至4月24日，农户完成了17%的玉米计划种植面积， 高于市场预期。 今日CBOT玉米期货成交量预计为634,553口。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透芝加哥4月25日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦期货 周 二收高7-3/4美分，收报每蒲式耳4.27美元，分析师说，因美元下跌和回 补空头。 分析师表示，预计下周气温将下降，市场担心会给小麦带来影响。 指标CBOT-7月小麦合约在隔夜时段跌穿了20日波林格区间低端的技术 支撑，但守住周五触及的合约低位附近的支撑水准后，由跌转升。 今日CBOT小麦期货预估成交量为203,993口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
路透芝加哥4月25日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月大豆期货周二收跌6-3/4美分，报每蒲式耳9.65美元，分析师称，因获利了结和播种进度快于预期。