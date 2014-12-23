路透调查：美国上周原油和馏分油库存料下降，汽油库存或微升

路透12月23日 - 周二公布的路透调查显示，截至12月19日的一周， 美国原油和馏分油商业库存料下降，而汽油库存可能略微增加。 受访七位分析师平均预期，12月19日止当周美国原油库存下降230万 桶 。这项调查是在美国能源部下属能源资料协会(EIA)公布一周库存报告 前进行的。 包括取暖油和柴油在内的馏分油库存料减少90万桶，汽油库存料增加 60万桶。 能源资料协会(EIA)数据显示，12月12日止当周美国原油库存降幅小 于预期，汽油库存增加，而馏分油库存下降。 调查显示，上周炼厂产能利用率料下降0.1个百分点至93.5%。 美国石油协会(API)周二公布的数据显示，上周美国原油库存增加540 万桶，库欣原油库存增加91.5万桶。 API数据还显示，上周美国原油日进口增加58.8万桶。 EIA将于周三1530GMT公布其库存报告。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 李爽 审校 张荻)