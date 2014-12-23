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中国财经报道 | 2014年 12月 24日 星期三 07:17 BJT

路透调查：美国上周原油和馏分油库存料下降，汽油库存或微升

路透12月23日 - 周二公布的路透调查显示，截至12月19日的一周， 
美国原油和馏分油商业库存料下降，而汽油库存可能略微增加。

    受访七位分析师平均预期，12月19日止当周美国原油库存下降230万 
桶 。这项调查是在美国能源部下属能源资料协会(EIA)公布一周库存报告
 前进行的。

    包括取暖油和柴油在内的馏分油库存料减少90万桶，汽油库存料增加
60万桶。

    能源资料协会(EIA)数据显示，12月12日止当周美国原油库存降幅小
于预期，汽油库存增加，而馏分油库存下降。
    
    调查显示，上周炼厂产能利用率料下降0.1个百分点至93.5%。

    美国石油协会(API)周二公布的数据显示，上周美国原油库存增加540
 万桶，库欣原油库存增加91.5万桶。 
    
    API数据还显示，上周美国原油日进口增加58.8万桶。   

    EIA将于周三1530GMT公布其库存报告。(完)
      
      
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    产油国官方售价英文原文    

 (编译 李爽  审校 张荻)
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