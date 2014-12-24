美国基金：12月17日当周债券基金流出94亿美元，为11周高位--ICI

路透纽约12月23日 - 美国投资公司协会(ICI)数据周二显示，截至12月17日当周，美国债券基金流出94亿美元资金，因债券今年上涨后投资人获利了结。

据ICI数据，此次资金流出规模为10月1日当周以来最高，并且是连续第二周流出。10月1日当周时，投资者撤出的资金数量达到2013年6月末以来最高。

股票基金流出66亿美元，为7月2日当周以来最高纪录。以美股为主的基金期间流出42亿美元。主要持有国际股票的基金流出24亿美元，为2012年9月以来最高。

“债券表现非常理想，比2014年初时大部分投资者的预期都要好。”投资咨询机构Alan B. Lancz & Associates总裁Alan Lancz说。“目前有一些获利了结。”

他还表示，油价在当周期间跌至五年半低位，加之卢布重挫后有关俄罗斯经济的忧虑，造成了“短期恐慌现象”，致使资金流出股票基金。