美国基金：12月17日当周债券基金流出94亿美元，为11周高位--ICI

标题新闻：美参议院共和党领袖麦康奈尔称希望到9月30日的政府拨款议案能在未来几天内达成一致
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路透纽约12月23日 - 美国投资公司协会(ICI)数据周二显示，截至12月17日当周，美国债券基金流出94亿美元资金，因债券今年上涨后投资人获利了结。
据ICI数据，此次资金流出规模为10月1日当周以来最高，并且是连续第二周流出。10月1日当周时，投资者撤出的资金数量达到2013年6月末以来最高。
股票基金流出66亿美元，为7月2日当周以来最高纪录。以美股为主的基金期间流出42亿美元。主要持有国际股票的基金流出24亿美元，为2012年9月以来最高。
“债券表现非常理想，比2014年初时大部分投资者的预期都要好。”投资咨询机构Alan B. Lancz & Associates总裁Alan Lancz说。“目前有一些获利了结。”
他还表示，油价在当周期间跌至五年半低位，加之卢布重挫后有关俄罗斯经济的忧虑，造成了“短期恐慌现象”，致使资金流出股票基金。
混合型基金(可投资股票及固定收益证券)流出23亿美元资金，为2011年11月以来最高流出纪录，并且是资金连续第四周流出。(完) (编译 洪曦; 审校 李春喜)
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交易商还表示，在12.9500兰特附近技术阻力位出现对兰特的抛盘，因投资人回补空头。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透伦敦4月25日 - 欧元区公债收益率周二普涨，欧元走强，此前路透报导欧洲央行(ECB)决策者认为，有在6月会议上略微暗示将缩减刺激性货币政策的空间。