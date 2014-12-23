更新版 1-俄罗斯能源：2014年原油出口料减少4.3%，天然气下降6.7%

(新增细节和天然气数据)

* 能源部长称俄罗斯2014年原油产量料增0.6%

* 今年天然气产量料下降4%

路透莫斯科12月23日 - 俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)周二援引初步数据表示，俄罗斯今年的原油出口量料下降4.3%。

他说，今年的原油出口量料为2.29亿吨(相当于每日460万桶)，天然气产量料下降4%，至6,410亿立方米，天然气出口量料下降6.7%至1,833亿立方米。

俄罗斯是全球最大石油生产国之一。由于国内的需求和原油加工量增长，该国近年来一直在减少原油出口。

诺瓦克表示，原油产量料小幅增长0.6%，至5.266亿吨，创后苏联时期的纪录新高。他说，明年产量可能会小幅下降至5.25亿吨。