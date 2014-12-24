《中国报摘》--中国证券报12月24日

* 头版头条:
--中国中央农村工作会议指出，挖掘农民这个最大群体的消费潜力，可以更好发挥消费的基础作用；农业农村基础设施和公共服务落后，有巨大新增投资需求，用好这个空间，可以更好发挥投资的关键作用；做大做强农业产业，可以形成很多新产业、新业态、新模式，培育新的经济增长点。
* 其他:
--银监会主席尚福林表示，2015年将全面深化银行业改革开放。支持民间资本多渠道进入各类银行机构。扩大民营银行试点范围，加快出台民营银行发展指导意见；扩大消费金融公司试点范围，广泛吸收符合条件的民间资本参与。
--中国社科院发布《金融蓝皮书：中国金融发展报告（2015）》指出，2015年股票市场依然乐观，因为推动2014年股市上涨的内在逻辑因素在明年不会发生改变。在与香港股市的对接中，如果A股市场实行T+0，则意味着股市可交易资金的倍增，上证综指 重上5,000点可期。
--周二召开的茅台经销商大会传递出茅台酒明年“控量保价”的策略。贵州茅台 董事长袁仁国表示，2015年茅台酒将做到“三个不变”：不增加销量（稳定在今年的基础上）；不增加新经销商；不降低出厂价格。
--绿城中国 大股东宋卫平以60.13亿港元的价格出让绿城中国24.288%的股份给中国交通建设集团。股份转让完成后，中交建集团与九龙仓 成为绿城中国第一大股东，中交建集团将派出部分管理人员参与公司经营管理。
--光线传媒 公告称，拟与奇虎360公司 出资设立一家新合资公司，运营互联网视频业务。
--歌华有线 公告称，已与东方有线网络等25家省市有线网络公司签署《电视院线项目合作协议》，并联合上述公司及后续拟签约的公司共计30余家省市有线网络公司发起成立中国电视院线联盟。
--9月才设立的国家集成电路产业投资基金，普通股目前已经完成募集，明年一季度将发行优先股，投资进度和投资方向等也已经做出初步安排。
--国内首个全自动化集装箱码头--上海洋山深水港区四期工程开工建设。工程预计2017年建成，建成后，上海港的年吞吐量将突破4,000万标准箱，相当于全美国所有港口加起来的吞吐总量。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
中国报摘
香港报摘/社评/财经评论
台湾报摘
(整理 林琦；审校 张喜良)