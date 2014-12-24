金砖国家：12月23日股汇市收盘纵览

路透12月24日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月23日(周二)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 跌0.59%，报951.95点。
中国股市：沪综指收低3%创两周最大跌幅，银行电力股由强转弱
香港股市：收低，受金融类股拖累
中国汇市：人民币连续第五天收低，假期因素致购汇盘趋强
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巴西股市：MSCI明晟拉美股指 下滑0.13%至2,729.10点，Bovespa指数 收盘涨1.53%，报50,889.81点。
拉美汇市：巴西雷亚尔大跌约1.5%，因美国GDP数据强于预期
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南非股市：上涨，美国经济数据强劲，令市场感到乐观，并提振标准银行 等金融股。指标Top-40绩优股指数 上涨0.5%至43,820点；综合指数 也涨0.5%，至49,568点。
南非汇市：兰特兑美元回落，因美国经济增长数据强劲
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印度股市：结束连续三日涨势，ICICI银行等蓝筹股受避险情绪拖累下挫，此前中国股市录得两周来最大单日跌幅，且月度衍生品到期日前市场气氛谨慎 。指标BSE股指 收低0.71%，NSE指数 跌0.68%，均为一周来最大单日跌幅。
印度汇市：印度卢比下跌，受月末进口商美元需求和印度股市下跌拖累。印度卢比兑美元 收在63.28/29，上日收报63.24/25。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 下跌1.98%，报794.990点；MSCI明晟俄罗斯指数 跌0.5%，报440.00点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 上涨2.32%，报54.5035卢布；卢布兑欧元 上涨2.26%，报66.4710卢布。(完)
(整理 张荻；审校 龚芳)