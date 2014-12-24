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市场报道 | 2014年 12月 24日 星期三 08:00 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--12月24日-12月31日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

12月22日当周

12月24日(三)

1200 美国抵押贷款市场指数 12月19日当周 -- 360.0

再融资指数 -- 1,518.9

1330 美国一周初请失业金人数(万人) 12月20日当周 29 28.9

四周均值(万人) -- 29.875

续请失业金人数(万人) 12月13日当周 236.8 237.3

12月25日(四)

暂无重要经济数据。

12月26日(五)

暂无重要经济数据。

12月29日当周

12月29日(一)

1330 美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数 11月 -- 97.4

1530 美国达拉斯联储制造业指数 12月 -- 10.5

12月30日(二) 　　1400 美国CaseShiller 20个城市经季调房价指数(较前月) 10月 +0.4% +0.3%

未经季节调整房价指数(较前月) 　持平 持平

房价指数(较上年同期) +4.4% +4.9%

1500 美国消费者信心指数 12月 93.0 88.7

1530 美国达拉斯联储服务业营收指数 12月 -- 25.4

12月31日(三)

1445 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 12月 60.8 60.8

1500 美国成屋待完成销售指数 11月 -- 104.1

指数变动(较前月) +0.5% -1.1%

(完)

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大 日本与韩国

欧洲 澳洲与新西兰

中国 台湾 　 已公布经济指标一览

美国 日本

欧洲 韩国

中国 香港

澳洲 台湾 (整理 戴素萍 审校 张涛)
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