美国与加拿大经济指标预测--12月24日-12月31日****

芝加哥期市：CBOT玉米收高，因预告有降雨和空头回补
路透芝加哥4月25日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货 周 二收高6-1/4美分，报每蒲式耳3.71-3/4美元，因预告有降雨，可能会阻 碍美国玉米种植。 分析师认为价格上涨，因为担心降雨和寒冷天气会影响新种的作物。 美国农业部称，截至4月24日，农户完成了17%的玉米计划种植面积， 高于市场预期。 今日CBOT玉米期货成交量预计为634,553口。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
12月22日当周
12月24日(三)
1200 美国抵押贷款市场指数 12月19日当周 -- 360.0
再融资指数 -- 1,518.9
1330 美国一周初请失业金人数(万人) 12月20日当周 29 28.9
四周均值(万人) -- 29.875
续请失业金人数(万人) 12月13日当周 236.8 237.3
12月25日(四)
暂无重要经济数据。
12月26日(五)
暂无重要经济数据。
12月29日当周
12月29日(一)
1330 美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数 11月 -- 97.4
1530 美国达拉斯联储制造业指数 12月 -- 10.5
12月30日(二) 1400 美国CaseShiller 20个城市经季调房价指数(较前月) 10月 +0.4% +0.3%
未经季节调整房价指数(较前月) 持平 持平
房价指数(较上年同期) +4.4% +4.9%
1500 美国消费者信心指数 12月 93.0 88.7
1530 美国达拉斯联储服务业营收指数 12月 -- 25.4
12月31日(三)
1445 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 12月 60.8 60.8
1500 美国成屋待完成销售指数 11月 -- 104.1
指数变动(较前月) +0.5% -1.1%
(完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (整理 戴素萍 审校 张涛)
路透芝加哥4月25日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货 周 二收高6-1/4美分，报每蒲式耳3.71-3/4美元，因预告有降雨，可能会阻 碍美国玉米种植。 分析师认为价格上涨，因为担心降雨和寒冷天气会影响新种的作物。 美国农业部称，截至4月24日，农户完成了17%的玉米计划种植面积， 高于市场预期。 今日CBOT玉米期货成交量预计为634,553口。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透芝加哥4月25日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦期货 周 二收高7-3/4美分，收报每蒲式耳4.27美元，分析师说，因美元下跌和回 补空头。 分析师表示，预计下周气温将下降，市场担心会给小麦带来影响。 指标CBOT-7月小麦合约在隔夜时段跌穿了20日波林格区间低端的技术 支撑，但守住周五触及的合约低位附近的支撑水准后，由跌转升。 今日CBOT小麦期货预估成交量为203,993口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
路透芝加哥4月25日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月大豆期货周二收跌6-3/4美分，报每蒲式耳9.65美元，分析师称，因获利了结和播种进度快于预期。