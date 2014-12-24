修正-《焦点》中国华为效仿小米在线营销策略，荣耀手机销量激增

(更正：补充第二个小标上面一段的漏字“小米”)

路透北京12月24日 - 中国华为 旗下荣耀品牌智能手机销量从100万到2,000万台，只用了一年时间，从小米科技 那里学来的在线营销策略功不可没。

华为高层希望能够复制小米的高速成长。小米在几年时间里就一跃成为全球排名前五的手机厂商，日益增多的中国低成本智能手机制造商不太可能对此视而不见。

不过分析师们表示，低成本策略掀起了价格战，而且中国市场利润率普遍微薄，这种策略的流行最终可能影响所有手机制造商的利润率。

荣耀品牌总裁刘江峰表示，由于网上销售的价格具有竞争力，手机行业不可避免地向在线营销策略转变。这种方式可以减少分销成本，这部分费用可占到手机成本的30%。

“电子商务正在极大地改变智能手机行业的传统渠道，我们也需要向那个方向前进。”刘江峰在北京接受采访时表示。上周他在北京发布了荣耀6Plus智能手机。

去年12月华为荣耀(Honor)手机弃用“华为”的名字，独立于华为品牌手机之外进行销售。荣耀手机在比利时、巴西等国出售，主要通过中国京东 和印度Flipkart Online Services Pct(IPO-FLPK.N)等在线渠道发售。

据Gartner数据，荣耀品牌占华为2014年出货目标的四分之一，并在第三季扶助华为超越小米，全球市场份额排名升至第三位。

**不相上下**

关注小米在线营销模式的中国智能手机厂商不只华为一家。联想 在10月表示，将只通过网络销售一款产品，不过未公布太多细节。

该策略今年尤其成功。据Gartner，估值超过450亿美元的小米在7-9月销售1,580万部手机，华为销售1,590万部。而上年同期小米只销售360万部，华为是1,170万部。

“明年会非常非常接近，”Counterpoint Research分析师Neil Shah说。Shah称，华为一直在欧洲和拉美市场推广荣耀品牌，而小米则主要面向中国和印度市场。

“如果华为在两三个市场表现强劲，那么就会与在中国市场表现不俗的小米势均力敌，”他说。

**利润微薄**

华为长期以来一直谋求在海外打响品牌，但荣耀手机采取的在线销售模式可能把国内的价格敏感市场环境引向海外，而这是该公司一心想避免的结果。

评级机构惠誉在10月的一份报告中写道，小米不断取得成功及其激进的定价策略，可能在中期内压缩几乎所有手机厂商的利润空间，只有行业领头羊三星电子 和高端手机生产商苹果 例外。

一份上报给监管部门的文件显示，小米营业利润率只有1.8%，不过该公司称，该数据并未把所有业务都考虑在内。三星2013年的利润率高达18.7%。

荣耀品牌总裁刘江峰表示，荣耀“不赚钱，但也不亏钱”。

华为消费电子产品事业部负责人余承东上周对记者表示，要想提高利润率，荣耀需要提升品牌形象，以高档产品吸引富裕消费者。

他表示，华为想要生存，就得在发达市场中取胜，譬如欧洲这样一个高端市场，明年对于主攻高端市场非常重要。(完)