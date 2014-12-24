国际油市：由于期货溢价扩大，2015年料将有海上原油存储

国际能源署(IEA)预期2015年上半年全球原油库存(包括岸上和海上库存)将达3亿桶，经济合作暨发展组织(OECD)一些成员国的“原油存储能力有可能达到上限”。

石油和储油成本图表：link.reuters.com/tuz63w

油价下挫的图表：link.reuters.com/nac73w

**正价差扩大**

今年7月，油市转为持续的正价差，这是2010年来首见。第一个月和第二个月布兰特原油之间的价差扩大至每桶0.8美元左右，上周报约0.2美元。

目前2月布兰特原油期货较五个月后交割的期约便宜近3.95美元，为2010年最大价差。

不过今年迄今，只有少量油轮在海上储油，因近月原油期货的价格贴水不足以负担租赁费。且鉴于船运费率的季节性上升，船主也不愿出租船只用于储油。

不过业内消息人士称，随着日费率下滑，将促使船主签订协议，准许租船者租用油轮储油几个月。

“2015年第一季，运费可能会下修，从而开启海上储油的良机。”JBC Energy说道。(完)