国际油市：由于期货溢价扩大，2015年料将有海上原油存储

标题新闻：美参议院共和党领袖麦康奈尔称希望到9月30日的政府拨款议案能在未来几天内达成一致
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国际能源署(IEA)预期2015年上半年全球原油库存(包括岸上和海上库存)将达3亿桶，经济合作暨发展组织(OECD)一些成员国的“原油存储能力有可能达到上限”。
石油和储油成本图表：link.reuters.com/tuz63w
油价下挫的图表：link.reuters.com/nac73w
**正价差扩大**
今年7月，油市转为持续的正价差，这是2010年来首见。第一个月和第二个月布兰特原油之间的价差扩大至每桶0.8美元左右，上周报约0.2美元。
目前2月布兰特原油期货较五个月后交割的期约便宜近3.95美元，为2010年最大价差。
不过今年迄今，只有少量油轮在海上储油，因近月原油期货的价格贴水不足以负担租赁费。且鉴于船运费率的季节性上升，船主也不愿出租船只用于储油。
不过业内消息人士称，随着日费率下滑，将促使船主签订协议，准许租船者租用油轮储油几个月。
“2015年第一季，运费可能会下修，从而开启海上储油的良机。”JBC Energy说道。(完)
(编译 王颖/孙茉莉; 审校 李春喜/张涛)
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交易商还表示，在12.9500兰特附近技术阻力位出现对兰特的抛盘，因投资人回补空头。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透伦敦4月25日 - 欧元区公债收益率周二普涨，欧元走强，此前路透报导欧洲央行(ECB)决策者认为，有在6月会议上略微暗示将缩减刺激性货币政策的空间。