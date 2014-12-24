香港个股：绿城中国宋卫平等以81%溢价向中交集团出售股份，今早复牌

路透香港12月24日 - 中国房地产商--绿城中国控股有限公司 周三称，包括公司主席宋卫平在内的主要股东以较停牌前81%溢价的价格，向中交集团出售24.288%绿城股份，该股将于今早恢复交易。

绿城在联交所一份声明中称，主要股东宋卫平、夏一波及寿柏年等同意以每股11.46港元，出售其所持绿城合共约5.249亿股股份予中交集团，总代价60.15亿港元。

售价较绿城周一停牌前收市价6.34港元，有80.76%溢价；或较最后30个交易日平均收市价有近49%溢价。

中交集团为中国国有独资企业，及上市公司中国交通建设股份有限公司 的母公司。

交易完成后，宋卫平及寿柏年仍持有绿城18.539%股权，中交集团与九龙仓 的持股同为24.288%，为单一最大股东。

绿城表示，董事会相信，引入中交集团作为新主要股东将巩固公司作为内地顶尖房地产开发商的地位，为长远发展提供协同效应。

“此外，董事会认为，交易为卖方的特别契机，向中交集团（作为知名大型国有企业）出售目标股份，藉此在订立终止协议后招揽中交集团成为新主要股东并筹集资金。”宋卫平在公告中称。

宋卫平等于今年5月曾经计划向另一房地产商融创中国 出售该等股份，作价同样为每股11.46港元，期间未能获得香港证监会豁免全面收购义务责任，最后以买卖双方对绿城的经营理念有较大分歧为理由，于上周五（19日）宣布终止协议。

公告称，中交集团将向宋卫平等支付25亿元人民币定金，但只能用偿还融创应付款项，且支付定金其中一个先决条件是宋卫平等根据协议不晚于本周五（26日）以前已经向融创累计偿还50%应付款项或取得对方书面豁免。

至于售股交易的完成，仍取决于香港证监会没有要求，并且协议项下的任何交易不会触发全面收购。（完）

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