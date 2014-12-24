《台湾报摘》--工商时报、经济日报12月24日

*工商时报：

--终端电视品牌面板拉货不手软，市场上50寸以下电视面板全面喊缺货，推升12月价格持续走高，面板厂也罕见在12月逆势调高稼动率。由于32寸面板价格在第四季涨幅高达6-8%，40寸、50寸面板价格涨幅也有2-3%，法人乐观预估，面板双虎第四季获利有机会超越第三季，冲上今年高点。

--油价重挫拖累高收益债券（高收债）表现，台湾主管机关对涉及配息的高收债相关基金把关更谨慎。据指出，最近业者送审的高收债基金，和可能投资高收债基金的平衡型、组合型〞配息〞基金，送审时间都明显拉长，至少已有六档基金、合计约千亿台币额度被卡关。

--第三方支付法子法拟定工作应由银行还是业者负责的争议落幕，确定交由银行公会持续拟定子法。金管会23日下午邀集电子支付业者和八家银行业者，为〞电子支付机构管理条例〞子法的拟订权责再度召开会议，也达成上述共识。

--兆丰金 董事会通过，将由元大宝来证券出马领军攸关62万张台企银股票的兆丰金交换债承销团，另外凯基证、永丰金证、兆丰证、台银证券为协办券商，所有董事会成员及相关部门主管，将开始进入为期一个半月的缄默期，一直到明年2月初将完成交换债发行。

*经济日报：

--立法院今日将召开公听会，讨论限缩股利可扣抵税额减半措施；寿险公会昨天也提出应重新检讨金融营业税。日前立院决定大户条款延后三年实施后，税制翻盘的骨牌效应开始显现，号称〞史上最大加税案〞的财政健全方案面临溃堤危机。

--立法院程序委员会昨日将股市大户条款缓征案排入本周五院会讨论事项，若无意外可望完成修法。国民党政策会代执行长费鸿泰说，尊重财政委员会做出的决议，希望可在周五就完成修法，赶在明年度实施。

--味全 三重新燕开发案标售案昨日上午在台北市律师公会开标，有五组人马领标，不到一个小时完成，最后以流标收场。味全表示，标售案未完成出售深表遗憾，希望顶率能尽速提出因应方案，味全出售顶率持股与相关土地态度仍未改变。

--台湾〞绿巨人〞--中华邮政将进军东京不动产。为提升投资报酬率，中华邮政已拟定海外猎楼计划，并锁定日本东京热闹的商业办公区，预计斥资28亿台币，购买商办用以出租。

--美商赛灵思（Xilinx） 一向是台积电 先进制程首波合作伙伴，该公司上日宣布，旗下采用20奈米制程生产的Kintex UltraScale KU040可编程逻辑元件（FPGA）已开始量产，这也代表着台积电目前的成长主轴，也就是20奈米制程版图持续壮大。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。