中国个股：金科股份转型新能源产业，五年投资500亿元予风电光伏等

台湾债市：指标五年券殖利率早盘随美债走高，预期美联储6月仍将升息
路透台北5月4日 - 台湾指标五年公债106/5殖利率周四早盘走高。交易员表示，因市场认为美联储仍有可能在6月升息，带动台债殖利率随美债上扬。
路透上海12月24日 - 据上海证券报周三报导，中国老牌地产商金科股份 正积极向新能源产业转型。公司董事会副主席、金科新能源公司总裁宗书声指出，未来五年，公司在风电、光伏发电、光热发电、页岩气等新能源领域总投资规模将达约500亿元人民币。
他说，明年公司还计划再投资100-120亿元，通过并购等方式使新能源产业装机容量达到150万千瓦。五年内公司新能源发电装机容量将达到400-500万千瓦。
10月金科股份宣布出资20亿元成立新能源子公司，重点投资光伏、风能及页岩气等新能源产业。当时公司表示，这是在做大做强房地产主业的同时，寻求新的利润增长点，提升盈利能力和市场竞争能力，从而推动公司未来的可持续快速发展。
周一，金科股份首个新能源项目正式落地新疆哈密，金科新能源出资7亿元收购新疆华冉东方新能源有限公司100%的股权。该公司主营风力发电，其投资的项目为哈密烟墩第六风电场20万千瓦项目，设计安装100台2兆瓦风力发电机组，年上网电量约为5.9亿千瓦时。
展望未来，宗书声表示，金科股份将形成“地产+新能源”的双主业驱动战略格局，在新能源领域“再造一个金科”，力争成为A股公司中最大、最具竞争力的民营新能源发电投资商和运营商。
金科股份周二收报14.27元，过去一个月累计上涨2.15%。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透台北5月4日 - 台湾指标五年公债106/5殖利率周四早盘走高。交易员表示，因市场认为美联储仍有可能在6月升息，带动台债殖利率随美债上扬。
路透上海5月4日 - 中国农业发展银行周四公告，将于下周一(8日)招标增发三期固息债 。包括追加发行在内，总计规模不超过165亿元人民币，期限包括三年、七年和15年。 上述三期债分别为该行第七期 、第四期 和第六期<CN1 70406=CFXS>增发债，票面利率为3.98%、3.83%和4.45%。首场招标结束后，三年期可追加不 超过20亿元，七年期可追加不超过15亿元。 具体发行条款如下： 2017年第7/4/6期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 3年：70亿，可追加不超过20亿 7年：40亿，可追加不超过15亿 15年：20亿 期限/计息方式 3/7/15年固息 招标时间
0200GMT * 美元/马币(林吉特)开盘报4.3200-4.3220 * 该货币对升至4.3300，但之后遭遇当地卖盘打压 * 4.3200上方良好买盘仍提供支撑，现报4.3245-65 * 中国财新服务业采购经理人指数(PMI)表现疲弱，股市卖盘带来支撑，马来西亚股市KLCI指数跌0.63% * 无本金交割远期外汇(NDF)现报4.3250-4.3300(完) (编译 许娜；审校 龚芳)