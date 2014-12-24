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亚洲 | 2014年 12月 24日 星期三 08:52 BJT

中国个股：金科股份转型新能源产业，五年投资500亿元予风电光伏等

路透上海12月24日 - 据上海证券报周三报导，中国老牌地产商金科股份 正积极向新能源产业转型。公司董事会副主席、金科新能源公司总裁宗书声指出，未来五年，公司在风电、光伏发电、光热发电、页岩气等新能源领域总投资规模将达约500亿元人民币。

他说，明年公司还计划再投资100-120亿元，通过并购等方式使新能源产业装机容量达到150万千瓦。五年内公司新能源发电装机容量将达到400-500万千瓦。

10月金科股份宣布出资20亿元成立新能源子公司，重点投资光伏、风能及页岩气等新能源产业。当时公司表示，这是在做大做强房地产主业的同时，寻求新的利润增长点，提升盈利能力和市场竞争能力，从而推动公司未来的可持续快速发展。

周一，金科股份首个新能源项目正式落地新疆哈密，金科新能源出资7亿元收购新疆华冉东方新能源有限公司100%的股权。该公司主营风力发电，其投资的项目为哈密烟墩第六风电场20万千瓦项目，设计安装100台2兆瓦风力发电机组，年上网电量约为5.9亿千瓦时。

展望未来，宗书声表示，金科股份将形成“地产+新能源”的双主业驱动战略格局，在新能源领域“再造一个金科”，力争成为A股公司中最大、最具竞争力的民营新能源发电投资商和运营商。

金科股份周二收报14.27元，过去一个月累计上涨2.15%。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
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