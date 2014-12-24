中国货币市场：七天回购开盘报4.98%，上日加权利率5.4706%

芝加哥期市：CBOT玉米收高，因预告有降雨和空头回补
路透芝加哥4月25日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货 周 二收高6-1/4美分，报每蒲式耳3.71-3/4美元，因预告有降雨，可能会阻 碍美国玉米种植。 分析师认为价格上涨，因为担心降雨和寒冷天气会影响新种的作物。 美国农业部称，截至4月24日，农户完成了17%的玉米计划种植面积， 高于市场预期。 今日CBOT玉米期货成交量预计为634,553口。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透上海12月24日 - 中国银行间市场基准资金利率之一--七天期质押式回购利率 周三开盘报在4.98%，上日该期限加权平均利率为5.4706%。具体如下：
今日开盘价 上日收盘价 上日加权收盘价
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4.98% 3.80% 5.4706%
周二银行间市场质押式回购总成交金额为9,060.01亿元，较上日的7,222.40亿元增超两成；其中，隔夜品种成交6,743.20亿元，上日为5,590.93亿元。(完) (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)
路透芝加哥4月25日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货 周 二收高6-1/4美分，报每蒲式耳3.71-3/4美元，因预告有降雨，可能会阻 碍美国玉米种植。 分析师认为价格上涨，因为担心降雨和寒冷天气会影响新种的作物。 美国农业部称，截至4月24日，农户完成了17%的玉米计划种植面积， 高于市场预期。 今日CBOT玉米期货成交量预计为634,553口。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透芝加哥4月25日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦期货 周 二收高7-3/4美分，收报每蒲式耳4.27美元，分析师说，因美元下跌和回 补空头。 分析师表示，预计下周气温将下降，市场担心会给小麦带来影响。 指标CBOT-7月小麦合约在隔夜时段跌穿了20日波林格区间低端的技术 支撑，但守住周五触及的合约低位附近的支撑水准后，由跌转升。 今日CBOT小麦期货预估成交量为203,993口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
路透芝加哥4月25日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月大豆期货周二收跌6-3/4美分，报每蒲式耳9.65美元，分析师称，因获利了结和播种进度快于预期。