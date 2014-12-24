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货币新闻 | 2014年 12月 24日 星期三 09:18 BJT

中国货币市场：七天回购开盘报4.98%，上日加权利率5.4706%

路透上海12月24日 - 中国银行间市场基准资金利率之一--七天期质押式回购利率 周三开盘报在4.98%，上日该期限加权平均利率为5.4706%。具体如下：

今日开盘价 上日收盘价 上日加权收盘价

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4.98% 3.80% 5.4706%

周二银行间市场质押式回购总成交金额为9,060.01亿元，较上日的7,222.40亿元增超两成；其中，隔夜品种成交6,743.20亿元，上日为5,590.93亿元。(完) (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)
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